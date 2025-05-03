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الامارات | الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها

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  • الامارات | الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها 1/2
  • الامارات | الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 مايو 2025

توفي في الساعات الأولى من صباح السبت، المنتج المصري وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن عمر ناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، بحسب وسائل إعلام مصرية.


وفي لقاء سابق، أكدت سماحة أن مرض زوجها أثّر بشكل كبير على اهتمامه بالظهور الإعلامي، ولكنها قررت الحفاظ على خصوصية التفاصيل المتعلقة بحالته الصحية، كما تحدثت عن فترة دخول زوجها المستشفى في عام 2018.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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