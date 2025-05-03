الفرق بين المكياج الكلاسيكي والمكياج العصري.. حين يتعانق سحر الماضي مع الابتكار

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 01:20 مساءً - أيتها المرأة التي تقف كل صباح أمام مرآتها، ممسكة بفرشاتها وكأنها ريشة فنانة تستعد لرسم لوحتها اليومية، كم مرة سألت نفسك: "أي نوع من المكياج يناسبني اليوم؟ هل أختار اللمسة الكلاسيكية التي تذكرني بأناقة الأمهات ونجمات الزمن الجميل؟ أم أجرب الجرأة العصرية التي تحاكي صفحات الإنستغرام وألوان عروض الأزياء الجريئة؟"

نحن، كنساء، لا نضع المكياج فقط لإبراز ملامحنا أو إخفاء عيوبنا. نحن نرسم على وجوهنا شيئاً أعمق من مجرد أحمر شفاه أو كحل أسود. نحن نعبر عن أنفسنا، عن مزاجنا، عن أفكارنا، بل عن مزاج هذا العالم الذي يتغير من موسم إلى آخر.

ولعل أجمل ما في فن التجميل أنه بحر واسع، فيه مدارس واتجاهات، لكن يبقى فيه الكلاسيكي والعصري هما القطبان الأساسيان لكل امرأة تبحث عن هويتها الجمالية. كل منهما يحمل فلسفة خاصة، وتاريخاً ممتداً، ومزايا لا تحصى، وحتى أخطاء شائعة إن لم نستخدمه بشكل صحيح.

فهل ترغبين في أن تكوني أيقونة زمنك بطابع هادئ راقٍ؟ أم نجمة لامعة على خريطة الموضة الحديثة؟ أو ربما تجمعين بين الاثنين؟ تعالي لنغوص سوياً في هذا العالم، ونرسم لك صورة واضحة للفرق بين المكياج الكلاسيكي والمكياج العصري، لتختاري أنت ما يليق بك، لا بما يفرضه عليك الترند.

أولاً: ما هو المكياج الكلاسيكي؟

من عرض ريتشارد كوين Richard Quinn-الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

تعريفه وأصوله

المكياج الكلاسيكي هو المدرسة الأنيقة التي لا تموت. ظهر منذ عقود، لكنه لا يزال حياً في كل إطلالة هوليوودية راقية، وكل عروس تبحث عن الإطلالة الخالدة. يرتكز هذا المكياج على البساطة، التوازن، والأنوثة النقية.

ملامحه الأساسية

البشرة: طبيعية، نظيفة، خالية من اللمعان الزائد. يعتمد الفاونديشن على تغطية متوسطة إلى كاملة، مع تثبيت ناعم بدون الإفراط في الكونتور.

طبيعية، نظيفة، خالية من اللمعان الزائد. يعتمد الفاونديشن على تغطية متوسطة إلى كاملة، مع تثبيت ناعم بدون الإفراط في الكونتور. العيون: آيلاينر أسود واضح، برسمة مجنحة أو كلاسيكية مستقيمة، مع رموش طويلة لكنها غير مبالغ فيها. الظلال غالباً بألوان ترابية أو بيج، مع لمسة بسيطة من الأسود أو البني.

آيلاينر أسود واضح، برسمة مجنحة أو كلاسيكية مستقيمة، مع رموش طويلة لكنها غير مبالغ فيها. الظلال غالباً بألوان ترابية أو بيج، مع لمسة بسيطة من الأسود أو البني. الحواجب: مرسومة بدقة، بشكل طبيعي، من دون تكثيف مبالغ فيه.

مرسومة بدقة، بشكل طبيعي، من دون تكثيف مبالغ فيه. الشفاه: هنا تتجلى أيقونة الكلاسيكية، إما بأحمر شفاه أحمر ناري (رمز القوة)، أو بدرجات الروز والنيود الدافئ.

هنا تتجلى أيقونة الكلاسيكية، إما بأحمر شفاه أحمر ناري (رمز القوة)، أو بدرجات الروز والنيود الدافئ. البلاشر: ناعم، غالباً وردي أو مشمشي، يوضع على الخدود بدون نحت حاد.

لمن يناسب؟

المكياج الكلاسيكي يناسب المرأة التي تبحث عن إطلالة أنثوية راقية لا تتأثر بالزمن. مثالي للمناسبات الرسمية، حفلات الزفاف، المقابلات العملية، أو حتى جلسات التصوير ذات الطابع الملكي.

ثانياً: ما هو المكياج العصري؟

من عرض Nifd Global London School Of Trends- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight ©

تعريفه وروحه التجديدية

المكياج العصري هو المرآة الصريحة للعصر الحالي: جريء، متجدد، لا يخشى التجربة. يعتمد على التلاعب بالألوان، الأشكال، وحتى الملمس، ويأخذ إلهامه من الموضة، السوشيال ميديا، ومزاج الموسم. لا قواعد فيه، بل هو ثورة ضد الروتين.

ملامحه الأساسية

البشرة: "جلوي" لامعة، مشرقة، مع استخدام مكثف للهايلايتر. يعتمد على تقنيات مثل "الكونتور الكريمي"، و"البيكنغ"، و"اللامعة الصحية".

"جلوي" لامعة، مشرقة، مع استخدام مكثف للهايلايتر. يعتمد على تقنيات مثل "الكونتور الكريمي"، و"البيكنغ"، و"اللامعة الصحية". العيون: ساحة تجريبية و ألوان زاهية (وردي، أزرق، أخضر)، غليتر، خطوط غريبة، وحتى أحجار أو حبوب لؤلؤ تزيّن الجفن. الأيلاينر لم يعد فقط أسود، بل يأتي برسومات ملونة أو مزدوجة.

ساحة تجريبية و ألوان زاهية (وردي، أزرق، أخضر)، غليتر، خطوط غريبة، وحتى أحجار أو حبوب لؤلؤ تزيّن الجفن. الأيلاينر لم يعد فقط أسود، بل يأتي برسومات ملونة أو مزدوجة. الحواجب: كثيفة، "ممشطة للأعلى"، وتبدو وكأنها غير مرسومة.

كثيفة، "ممشطة للأعلى"، وتبدو وكأنها غير مرسومة. الشفاه: قد تكون بدرجات البنفسجي أو البني الداكن، أو حتى "لامعة كالمرايا". أحياناً تكون شفاه متدرجة "أومبريه" أو مع تحديد واضح بلون مختلف.

قد تكون بدرجات البنفسجي أو البني الداكن، أو حتى "لامعة كالمرايا". أحياناً تكون شفاه متدرجة "أومبريه" أو مع تحديد واضح بلون مختلف. البلاشر: لا يتوقف عند الخدود، بل يمتد للأنف وحتى الجبين أحياناً، بلون وردي قوي أو خوخي جريء.

لمن يناسب؟

هذا المكياج يناسب الشابات، محبات المغامرة، والمؤثرات على السوشيال ميديا. هو مثالي للصور، الحفلات، الخروجات الليلية، وعروض الأزياء. لكنه قد لا يكون عملياً في الحياة اليومية للبعض.

الفرق بين المكياج الكلاسيكي والمكياج العصري

الأسلوب العام:

الكلاسيكي: أنيق، بسيط، خالٍ من المبالغة، يركز على إبراز الجمال الطبيعي.

أنيق، بسيط، خالٍ من المبالغة، يركز على إبراز الجمال الطبيعي. العصري: جريء، متجدد، يعتمد على التجريب والابتكار، ويواكب ترندات السوشيال ميديا.

ألوان الظلال:

الكلاسيكي: ألوان ترابية، بيج، بني، رمادي، أسود.

ألوان ترابية، بيج، بني، رمادي، أسود. العصري: ألوان زاهية مثل الأزرق، الأخضر، البنفسجي، البرتقالي، مع الغليتر أحياناً.

رسم العيون:

الكلاسيكي: آيلاينر أسود دقيق برسمة ثابتة (مثل المجنحة)، بدون تعقيدات.

آيلاينر أسود دقيق برسمة ثابتة (مثل المجنحة)، بدون تعقيدات. العصري: خطوط مبتكرة، ملونة، مزدوجة، أو رسومات غير تقليدية.

البشرة:

الكلاسيكي: مطفية أو ناعمة، بفاونديشن متوازن وتغطية متوسطة إلى كاملة.

مطفية أو ناعمة، بفاونديشن متوازن وتغطية متوسطة إلى كاملة. العصري: "جلوي" ولامعة، مع استخدام الهايلايتر والكونتور بشكل بارز.

الشفاه:

الكلاسيكي: أحمر شفاه بدرجات تقليدية (أحمر، وردي، نيود دافئ).

أحمر شفاه بدرجات تقليدية (أحمر، وردي، نيود دافئ). العصري: ألوان غير تقليدية (بنفسجي، بني، غلوس لامع، تحديد صارخ أو تدرج لوني).

الحواجب:

الكلاسيكي: محددة ومرسومة بدقة، بشكل طبيعي.

محددة ومرسومة بدقة، بشكل طبيعي. العصري: كثيفة، ممشطة لأعلى بأسلوب "سوبر فلوفي" أو غير محددة.

البلاشر (أحمر الخدود):

الكلاسيكي: لمسة ناعمة على الخدود، وردي أو مشمشي.

لمسة ناعمة على الخدود، وردي أو مشمشي. العصري: واضح، يصل للأنف وأعلى الخد، أحياناً بألوان قوية.

الاستخدام والمناسبة:

الكلاسيكي: للمناسبات الرسمية، حفلات الزفاف، المقابلات العملية.

للمناسبات الرسمية، حفلات الزفاف، المقابلات العملية. العصري: للجلسات التصويرية، السهرات، الحفلات الشبابية، عروض الأزياء.

الاستمرارية والموضة:

الكلاسيكي: لا يتأثر بالترندات، مناسب لكل زمان.

لا يتأثر بالترندات، مناسب لكل زمان. العصري: يتبدل حسب الموسم، متأثر بترندات تيك توك وإنستغرام.

الانطباع النهائي:

الكلاسيكي: يمنحك مظهراً راقياً وهادئاً ومتزناً.

يمنحك مظهراً راقياً وهادئاً ومتزناً. العصري: يمنحك مظهراً لافتاً، شبابياً، ومليئاً بالشخصية.

هل يمكن الجمع بين الكلاسيكي والعصري؟

نعم، وبكل براعة، الجمال الحقيقي يكمن في الذكاء الجمالي، أي أن تخلقي توازنك الخاص. يمكنكِ اعتماد مكياج كلاسيكي للوجه، مع لمسة عصرية على العيون. أو مكياج عصري بالكامل، لكن بلون شفاه كلاسيكي أنيق. لا توجد قاعدة ثابتة، بل هناك حس فني وإحساس بالزمن والمكان.

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