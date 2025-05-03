كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 01:20 مساءً - انطلقت فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدورته التاسعة مساء الجمعة 2 من مايو 2025، التي تمتد حتى 7 من الشهر الجاري. ومع انطلاق المهرجان بدأ توافد أبرز نجوم السينما على السجادة الحمراء، وقد تألقت النجمات بأساليب مكياج وتسريحات شعر غلب عليها الطابع الناعم والكلاسيكي.

وتنوعت صيحات المكياج التي اعتمدتها النجمات في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 2025 بين السموكي والزهري، فيما سيطرت تسريحات الشعر الناعمة التي تراوحت بين الويفي وتسريحة ذيل الحصان.

من "الخليج 365"، نرصد لك مكياج وتسريحات شعر النجمات في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 2025.

داليا البحيري بمكياج ذهبي مع تسريحة ذيل الحصان

داليا البحيري في مهرجان أسوان الدولي -مصدر الصورة من المركز الإعلامي لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

النجمة داليا البحيري تألقت في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدورته التاسعة، حيث أطلت على السجادة الحمراء بإطلالة بيضاء فضفاضة التصميم، نسَّقت معها مكياجاً ترابياً ذهبياً ارتكز على ظلال العيون الذهبية المدموجة بالظلال الترابية فوق جفن العين المتحرك مع خط الأيلاينر المسحوب إلى خارج الجفن العلوي، وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، وبدت بشرتها موحدة وناعمة بالفاونديشن المناسب لها جنباً إلى جنب مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين. وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي المحدد بالكونتور، كذلك اختارت تسريحة ذيل الحصان بالشعر الويفي مع الأكسسوار الناعم على الغرة.

رانيا فريد شوقي بمكياج سموكي ناعم مع تسريحة ذيل الحصان المنخفضة

رانيا فريد شوقي في مهرجان أسوان الدولي -مصدر الصورة من المركز الإعلامي لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

النجمة رانيا فريد شوقي ظهرت على سجادة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بفستان جمع اللونين الأبيض والأسود، حيث اختارت معه مكياج سموكي ناعم طبقت فيه ظلال العيون السموكي الناعم فوق الجفن العلوي للعين مع الكحل الأسود وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، واختارت مكياج البشرة الموحد والمناسب على لون بشرتها البيضاء مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الترابي الغلوسي، كما تألقت بتسريحة ذيل الحصان المنخفضة بالفرق الوسطي للغرة المصقولة.

كندة علوش بمكياج سموكي مع تسريحة الشعر الويفي

كندة علوش في مهرجان أسوان الدولي -مصدر الصورة من المركز الإعلامي لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

النجمة كندة علوش ظهرت في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 2025 بإطلالة سوداء نسَّقت معها مكياج سموكي ارتكز على ظلال العيون السموكي المات التي غمرت كامل جفن العين العلوي مع الكحل الأسود في قلب العين وطبقات الماسكرا الكثيفة، وبدت بشرتها ناعمة وموحدة إلى جانب البلاش الوردي على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه الوردي الغلوسي، واختارت مع مكياجها تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف بالفرق الوسطي للغرة.

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داليا مصطفى بمكياج سموكي مسحوب مع تسريحة الشعر الويفي

داليا مصطفى في مهرجان أسوان الدولي -مصدر الصورة من المركز الإعلامي لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

النجمة داليا البحيري تألقت بفستان أحمر في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ونسَّقت مع إطلالتها مكياج سموكي بلمسات براقة اختارت فيه ظلال العيون السموكي فوق جفن العين المتحرك بأسلوب مسحوب إلى الخارج إلى جانب الكحل الأسود في قلب العين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، واختارت مكياج البشرة المشرق إلى جانب البلاش الوردي على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه باللون الأحمر الغلوسي، واعتمدت مع مكياجها تسريحة الشعر الويفي الجانبي بالفرق الجانبي للغرة.

بوسي شلبي بمكياج أزرق سموكي مع تسريحة الشعر نصف المرفوع

بوسي شلبي في مهرجان أسوان الدولي -مصدر الصورة من المركز الإعلامي لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

الإعلامية بوسي شلبي تألقت بفستان أزرق مائي لافت في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، واختارت مع إطلالتها مكياج أزرق سموكي داكن ارتكز على ظلال العيون الزرقاء المدموجة بالظلال السموكي فوق جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، واختارت مكياج البشرة الناعم مع البلاش الزهري على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الزهري المات، كذلك اختارت تسريحة الشعر نصف المرفوع الويفي مع الغرة الوسطية والخصل الويفي المنسدلة على جانبي الوجه.

بسنت أبو باشا بمكياج زهري وتسريحة الشعر الويفي

بسنت أبو باشا في مهرجان أسوان الدولي -مصدر الصورة من المركز الإعلامي لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

النجمة بسنت أبو باشا لفتت الأنظار بإطلالتها الزهرية الناعمة في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، حيث نسَّقت مع فستانها مكياجًا زهرياً ناعماً بلمسات لامعة أدمجتها مع الظلال السموكي والكحل الأسود في قلب العين مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، واختارت مكياج البشرة الناعم مع البلاش الزهري على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري المات، كذلك اختارت تسريحة الويفي بالشعر المفرود مع الغرة الجانبية العالية عن الجبين.

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لبلبة بصيحة أحمر الشفاه البارز مع تسريحة الشعر القصير

لبلبة في مهرجان أسوان الدولي -مصدر الصورة من المركز الإعلامي لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

النجمة لبلبة ظهرت على سجادة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بدورته التاسعة حيث اختارت إطلالة باللون الأسود نسَّقت معها مكياجاً كلاسيكياً ارتكز على الأيلاينر المسحوب إلى خارج جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش ومكياج البشرة الموحد وأحمر الشفاه باللون الأحمر البارز، كما اختارت تسريحة الشعر القصير الكيرلي.