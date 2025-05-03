7 صيحات جمالية استثنائية للنجمات سجلها حفل ميت غالا 2024.. شاهديها بالصور

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 مايو 2025 01:20 مساءً - سجلت الدورة السابقة لحفل ميت غالا، إطلالات جمالية استثائية للنجمات، تميزت بالغرابة أحياناً لا سيما لجهة تسريحات وأكسسوارات الشعر، وبالقوة والتفرد أحياناً أخرى، حيث أتى المكياج بلمسات عصرية بارزة إما لجهة العيون أو لجهة أحمر الشفاه، ما جعل السجادة الحمراء للحفل السنوي لجمع التبرعات لصالح معهد متروبوليتان للفنون للأزياء، منصةً جماليةً انطلقت منها صيحات جمالية متفردة سرعان ما أصبحت موضة رائجة في عالم موضة الأزياء والمكياج والشعر.

ومع اقتراب موعد حفل Met Gala لعام 2025، الذي يتمحور هذا العام حول موضوع "Superfine: Tailoring Black Style، نعود بالذاكرة إلى سبع صيحات جمالية استثنائية اعتمدتها النجمات العالميات على السجادة الحمراء للحفل في دورته السابقة لعام 2024.

زيندايا بأكسسوار شعر ضخم

زيندايا Zendaya في حفل ميت غالا 2024(مصدر الصورة: Theo Wargo/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images)



النجمة العالمية زيندايا Zendaya لفتت الأنظار بإطلالتين لافتتين في حفل Met Gala 2024، حيث اعتمدت في إحداها مكياجاً قوياً بدرجات البرغندي الغامقة مع تسريحة الكعكة المنخفضة المزينة بقبعة مميزة. أما في إطلالتها الثانية فاختارت مكياج عيون فضياً ناعماً مع الشفاه الطبيعية، وما جعل هذه الإطلالة لافتة هو أكسسوار الشعر الضخم الذي اختارته، والذي جاء عبارة عن باقة ورود بألوان مختلفة على شكل سمكة. زيندايا اختارت إطلالتين جماليتين مختلفتين تماماً بلمسات متفردة جعلتها محط الأنظار.

شاهدي بالصور.. أجمل الأزياء من حفل ميت غالا 2024

جيجي حديد بمكياج كلاسيكي بارز

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عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد Gigi Hadid تألقت بإطلالة أنثوية رائعة، اعتمدت فيها مكياجاً كلاسيكياً أبرز ملامح وجهها الجذابة وجاء متناغماً مع لون بشرتها وعينيها، حيث اختارت أحمر الشفاه الأحمر القوي بلمسات كريمية جعلت الشفاه أكثر امتلاء وحجماً، ونسقته مع مكياج عيون بسيط بدرجات محايدة للحفاظ على مكياج متناغم ومتناسق. كذلك، اختارت تسريحة الكاريه الويفي العريض المنسدل بالفرق الجانبي.

أماندا سيفريد بالشفاه البنفسجية الساطعة

أماندا سيفريد Amanda Seyfried في حفل ميت غالا 2024(مصدر الصورة: Theo Wargo/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images)



النجمة أماندا سيفريد Amanda Seyfried، بدت في غاية التألق والجمال على السجادة الحمراء لحفل Met Gala بدورته السابقة، واختارت لإطلالتها مكياج شفاه باللون البنفسجي الساطع بلمسات مخملية جذابة، جنباً إلى جنب مع مكياج عيون خفيف مات تم فيه تظليل العين باللون الفضي الفاتح، مع طبقات عدة من الماسكرا زادت من حجم العين واتساعها. في المقابل، اختارت تسريحة شعر مرفوعة مع خصلات الغرة الملفوفة النازلة على الجبين باللون الفضي، وزينتها بتاج مرصع بالماس.

أريانا غراندي بمكياج ناعم مزين بأكسسوار مميز

أريانا غراندي Ariana Grande في حفل ميت غالا 2024(مصدر الصورة: Gilbert Flores/Variety via Getty Images)



النجمة أريانا غراندي Ariana Grande، التي تتميز بملامح وجهها الناعمة، اختارت إطلالة ناعمة مع لمسة متفردة جعلتها متفردة واستثنائية، حيث اختارت مكياج عيون ناعماً بدرجة النيود المات القريبة إلى لون بشرتها مع الرموش المستعارة التي أبرزت عينيها، إلى جانب أحمر الشفاه باللون النيود المائل إلى البني بلمسة لالمعة خفيفة، وبشرة متألقة بلون موحد، واختارت أكسسواراً ناعماً باللون الأبيض على شكل طيور متشابكة تم وضعه على جانبي العيون. في المقابل، اعتمدت تسريحة ذيل الحصان العالي مع الغرة المشدودة إلى الخلف، ما أبرز ملامح وجهها.

كارا ديليفين بمكياج عيون بارز وأكسسوار شعر مرصع بالأحجار الكريمة

كارا ديليفين Cara Delevingne في حفل ميت غالا 2024 (مصدر الصورة: Theo Wargo/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images)

بدورها، اختارت النجمة كارا ديليفين Cara Delevingne إطلالةً جماليةً لافتةً اختارفيها مكياج عيون عزز من جمال عينيها وحجمهما، تم فيه تظليل لجفن العلوي باللون الفضي مع لمسة داكنة على منبت الجفون، إلى جانب الرموش المستعارة البارزة، مع تمرير الماسكرا على الرموش السفلية لتبدو العيون مفتوحة، فيما جاء أحمر الشفاه مات باللون الوردي الخافت، وبشرة خالية من العيون بلمسات وردية مشرقة. وغطت شعرها بالكامل من خلال أكسسوار مرصع بالأحجار الكريمة بشكل فستانها نفسه.

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كاردي بمكياج قوي وأكسسوار شعر ضخم

كاردي بي Cardi B في حفل ميت غالا 2024(مصدر الصورة: Gilbert Carrasquillo/GC Image)



النجمة السمراء كاردي بي Cardi B، اعتمدت إطلالة جمالية قوية طغى عليها اللون الأسود، نسقت معها مكياج عيون قوياً بالرموش المستعارة الجريئة مع ظلال العيون باللون الأخضر الباستيل، والتي استُخدمت على الجفن العلوي وتحت العين، فمنحت عيونها حيوية وانتعاشاً، إلى جانب أحمر الشفاه النيود الغامق والبلاش الوردي الذي أضاء وجنتيها. كذلك، تألقت بتسريحة الشعر الطويل الستريت المنسدل على الظهر وزينت بأكسسوار ضخم باللون الأسود.

سابرينا هاريسون بمكياج برونزي متوهج وأكسسوار على شكل مروحة

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المؤلفة والكاتبة سابرينا هاريسون Sabrina Harrison، تألقت على السجادة الحمراء لحفل ميت غالا 2024، بإطلالة مضيئة لافتة، اختارت فيها مكياجاً برونزياً ناعماً بلمسات متوهجة مع طبقات كثيرة من الماسكرا المعززة لطول وكثافة الرموش. ونسقت مكياجها مع تسريحة ذيل الحصان العالي المالس، والتي جاءت مزينة بأكسسوار ذهبي كبير على شكل مروحة.

ميت غالا.. جنون الإبداع الجمالي

في كل دورة من حفل الـMet Gala، تتحوّل السجادة الحمراء إلى مرآة تعكس جنون الإبداع والحرية في التعبير الجمالي. وبين المكياج الجريء، تسريحات الشعر الخارجة عن المألوف، والأكسسوارات التي تكسر القواعد، تثبت النجمات أن الجمال لا يعرف حدوداً، وأن كل إطلالة هي قصة تُروى بلغة الفن والخيال. هذه الصيحات السبع التي سجلها حفل 2024 ستبقى محفورةً في ذاكرة عشاق الموضة والجمال، كدليل على أن الجرأة أحياناً.. هي السبيل إلى الخلود.