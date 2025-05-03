لأول مرة منذ 15 عاما.. وفاة 216 طفلا بسبب مرض شائع في أمريكا

القاهرة - سمر حسين - صحة

شهد موسم الإنفلونزا الحالي أعلى عدد من وفيات الأطفال في الولايات المتحدة منذ تفشي وباء إنفلونزا الخنازير قبل 15 عامًا، وفقًا لما أعلنته السلطات.

من جانبها، أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل 216 حالة وفاة بين الأطفال، ما يمثل زيادة عن الرقم المسجل العام الماضي البالغ 207 حالات، وأوضحت أن هذا العدد يُعد الأعلى منذ وباء إنفلونزا «H1N1» في موسم (2009 - 2010)، مؤكدة أن الرقم مرتفع بشكل ملحوظ نظرًا لاستمرار موسم الإنفلونزا، مشيرة إلى أنه لم يُحصر بعد العدد النهائي للوفيات في موسم (2023 - 2024) حتى فصل الخريف.

وفي السياق ذاته، صرّح الدكتور شون أوليري من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بأن العدد المسجل حتى الآن لا يعكس الرقم الفعلي، ومن المتوقع أن يرتفع مع نهاية الموسم بعد جمع البيانات كافة، مضيفًا أن معدل التطعيم ضد الإنفلونزا بين الأطفال الأمريكيين قد انخفض من نحو 64% قبل خمس سنوات إلى 49% هذا الموسم.

يُذكر أن الإنفلونزا تُعد من أخطر الأمراض على الصحة العامة في الولايات المتحدة، حيث تتسبب سنويًا في وفاة المئات، خاصة من الأطفال.

وتُعد الإنفلونزا عدوى تنفسية حادة وشائعة في جميع أنحاء العالم، ومن أكثر الفيروسات انتشارًا في فصل الشتاء، لا سيما بين الأطفال، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة، خصوصًا لدى الأشخاص المعرضين للخطر، إذا ما تسببت في التهاب رئوي حاد.

أعراض الإنفلونزا:

الحمى

السعال (جاف أحيانًا)

صداع

آلام في العضلات والمفاصل

الشعور بوعكة شديدة

التهاب الحلق

سيلان الأنف

متى تصبح الإنفلونزا خطيرة؟

أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن الإنفلونزا قد تتحول إلى مضاعفات خطيرة، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة، مثل كبار السن والأطفال، وأكدت على أهمية الحصول على اللقاح الموسمي للوقاية من الفيروسات الموسمية.

ومن جهته، أوضح الدكتور إسلام رشاد، استشاري الأمراض الصدرية، في حديثه لـ«الوطن»، أن الإنفلونزا ليست مجرد زكام شديد، بل قد تؤدي إلى التهابات رئوية حادة، مشددًا على ضرورة زيارة الطبيب في حال استمرار الأعراض أو ظهور صعوبة في التنفس.

كيف تحمي نفسك؟

غسل اليدين بانتظام للحد من انتقال الفيروسات.

تجنب لمس الوجه، خاصة الفم والأنف والعينين.

تهوية الأماكن المغلقة بشكل دوري لتقليل تركيز الجراثيم.

تناول غذاء متوازن غني بفيتامين "C" لتعزيز المناعة.

الحصول على اللقاح الموسمي ضد الإنفلونزا.

علاج الإنفلونزا منزليًا؟

الراحة التامة وشرب السوائل الدافئة.

استخدام مسكنات خفيفة عند الحاجة لتخفيف الحمى والآلام.

استشارة الطبيب في حال استمرار الأعراض أو حدوث مضاعفات