الامارات | «كان ياما كان» توزع 5 مكتبات مصغّرة على مدارس مغربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وزعت مبادرة «كان ياما كان»، التابعة للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، خمس مكتبات مصغّرة على عدد من المدارس المغربية، بالتعاون مع المجلس المغربي لكتب اليافعين، وبإجمالي 1000 كتاب باللغة العربية للأطفال واليافعين، في إطار حرص المجلس على تمكين الأطفال من الوصول إلى مصادر معرفية، تواكب احتياجاتهم، وتنمّي مهاراتهم.

وشملت المبادرة خمس مدارس في مناطق مختلفة من المغرب، حيث جرى تجهيز كل مكتبة بـ200 نسخة من الكتب عالية الجودة، تم اختيارها بعناية لتناسب مختلف الفئات العمرية من الأطفال واليافعين. وتضمنت الكتب موضوعات في الأدب، والعلوم، والتنمية الذاتية، وقصصاً خيالية وتربوية تُعزز القيم الإنسانية، وتلهم الأطفال للتفكير النقدي، والاستكشاف، والإبداع.

وقالت رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين مروة العقروبي: «جاء تنفيذ هذه المبادرة مرة أخرى في المغرب، إيماناً منا بأن كل كتاب يُمنح لطفل هو بذرة تُزرع في أرض خصبة. وتوزيع هذه المكتبات ليس مشروعاً مؤقتاً، بل هو التزام طويل الأمد نحو بناء أجيال قارئة وواعية. فالكتب تفتح أمام الأطفال نوافذ على عوالم جديدة من الخيال والمعرفة والأمل. وقد سعينا من خلال المبادرة إلى توفير كتب تحاكي اهتمامات الطفل العربي، وتُعزز ارتباطه بهويته ولغته، مع الانفتاح على ثقافات أخرى بطريقة إيجابية وآمنة». وتُعد هذه المبادرة امتداداً لمشاريع سابقة نفّذها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين في المملكة المغربية، حيث قامت مبادرة «كان ياما كان» في نوفمبر 2023، خلال مشاركتها في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء، بتوزيع 1000 كتاب على طلاب مدرسة «مولاي إسماعيل» في مدينة صفرو. وقد هدفت زيارة هذه المدرسة إلى دعم الأطفال في المناطق البعيدة بكتب مختارة بعناية، تخاطب عقولهم ومشاعرهم، وتمنحهم فرصة للاستمتاع والتعلّم في آنٍ واحد.