لايف ستايل

الامارات | رحلة طالب إماراتي مبتعث يوثّقها راشد محمد المهيري

0 نشر
أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | رحلة طالب إماراتي مبتعث يوثّقها راشد محمد المهيري 1/2
  • الامارات | رحلة طالب إماراتي مبتعث يوثّقها راشد محمد المهيري 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة طالب إماراتي مبتعث يوثّقها راشد محمد المهيري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع الكاتب الشاب راشد محمد المهيري كتابه «رحلة الغربة: دروب العلم والتحدي» الذي يقدّم فيه تجربته كطالب إماراتي مبتعث للدراسة في أميركا، وما اختبره من حلاوة النجاح ومرارة الفشل، وألم الغربة، وجمالية السفر، وروعة الهوية العربية، وعظمة التعرّف إلى الغير، مضيفاً: «هي رحلة لم تكن مجرد فترة دراسية في الخارج، بل رحلة لاكتشاف الذات واكتساب المهارات الحياتية في ثمانية مواقف واجهتها في رحلتي المليئة بالمغامرات»، لافتاً إلى أنه يقدّم أيضاً في الكتاب الدروس المستفادة التي ساعدته في رحلته التي دامت أكثر من أربع سنوات، ورسالة خاصة للطلاب والطالبات سماها «رسالة مبتعث» في أواخر صفحات الكتاب أورد فيها العوامل التي ساعدته على الوصول إلى التميز الدراسي والحصول على تجربة مليئة بالمعرفة والمتعة.

راشد المهيري:

. لم تكن مجرد فترة دراسية في الخارج، بل رحلة لاستكشاف الذات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements