الامارات | القرية العالمية تطلق «تحدي القالب الذهبي».. 87 ألف درهم للفائزين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القرية العالمية في دبي «تحدي القالب الذهبي»، مع مجموعة جوائز نقدية للرابحين بقيمة 87 ألف درهم إجمالياً.

ويُقام التحدي على «مسرح الصقر» الذي يتوسّط منطقة بلازا المطاعم الجديدة، ويستمر يومياً خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم الـ29 حتى يوم الأحد الموافق 11 مايو الجاري.

وتدعو القرية العالمية ضيوفها من خلال هذا التحدي، ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، إلى محاولة رفع وإخراج القالب الذهبي من صندوق زجاجي خلال 29 ثانية فقط للحصول بذلك على فرصة الفوز فورياً بجائزة نقدية قدرها 2900 درهم لكل فائز، ومع وجود 30 جائزة إجمالية يمكن أن يكون هناك ثلاثة فائزين محظوظين يومياً، أو يستمر التحدي حتى انتهاء الساعتيْن المخصّصتيْن له كل مساء، أيهما يأتي أولاً.

ومع اقتراب ختام الموسم الـ29، تواصل القرية العالمية جهودها بتعزيز تجربة الضيوف من خلال تقديم أنشطة ترفيهية وتجارب استثنائية، مؤكدة التزامها الدائم بتوفير «عالم أكثر روعة» لجميع الضيوف.