8 مشروبات ليلية تنهي الأرق من أول ليلة.. تناولها قبل النوم بساعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

قلة النوم ليلًا باتت مشكلة تؤرق الملايين حول العالم، وتُعد من أبرز المشكلات الصحية التي تُضعف التركيز، وتُفاقم التوتر، وتُرهق القلب والمخ، وبينما يلجأ البعض إلى الحلول الدوائية، يتجه آخرون إلى الوسائل الطبيعية التي أثبتت فعاليتها عبر الزمن، ومنها المشروبات المهدئة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد علام، استشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، إن الأرق ليس مجرد حالة مؤقتة، بل مؤشر على اضطراب داخلي يحتاج إلى تعديل في نمط الحياة، ويأتي في مقدمته الغذاء والمشروبات، وهناك مشروبات طبيعية غنية بمركّبات تؤثر مباشرة على الجهاز العصبي، وتُحفّز الجسم على الاسترخاء والنوم، إذا ما تم تناولها قبل النوم بساعة على الأقل، على النحو التالي:

8 مشروبات ليلية تطرد الأرق

الحليب:

يُوضح «علام»، أن الحليب غني بالتربتوفان، وهو حمض أميني يُسهم في إنتاج السيروتونين، الذي يتحوّل إلى الميلاتونين، وهو الهرمون المنظّم لدورة النوم والاستيقاظ، ولذلك، كوب من الحليب الدافئ قبل النوم يُهيئ الجسم للدخول في نوم هادئ وعميق.

شاي البابونج:

يحتوي البابونج على مركّب الأبيجينين، الذي يرتبط بمستقبلات معينة في المخ، فيُقلل من النشاط الذهني ويُحدث تهدئة عامة، مما يجعله من أقوى المشروبات الطبيعية لعلاج الأرق المزمن، خاصةً إذا تم تناوله بانتظام.

مشروب النعناع:

بحسب دكتور أحمد علام فإن النعناع يُخفف من التشنجات العضلية ويُقلل من توتر الأعصاب، كما يُسهم في تحسين عملية الهضم، وهو أمر بالغ الأهمية لأن الانتفاخات واضطرابات القولون تُعيق النوم لدى كثيرين.

الكركديه الدافئ:

يوضح «علام»، أنه على الرغم من أن الكركديه معروف بتأثيره في خفض ضغط الدم، إلا أن تناوله دافئًا في الليل يُساعد على تهدئة ضربات القلب، ويُحسن الشعور بالاسترخاء العام، خاصةً بعد أيام مرهقة أو مليئة بالضغوط.

مغلي اللافندر:

يحتوي اللافندر على زيوت طيّارة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وتُقلل من مستويات القلق والتوتر العصبي، ويمكن شربه أو استنشاق بخاره كجزء من روتين الاسترخاء الليلي.

شاي المورينجا:

المورينجا من الأعشاب الغنية بالمغنيسيوم والكالسيوم، وهما عنصران رئيسيان في تهدئة الجهاز العصبي والمساعدة على ارتخاء العضلات، وهما شرط أساسي للدخول في نوم مريح.

اللبن الرائب:

يحتوي اللبن الرائب على تريبتوفان وبروبيوتيك، وهو مزيج يُعزز الصحة العصبية والهضمية، وعندما يكون الهضم منتظمًا، يكون النوم أهدأ وأعمق، مما يُقلل من الاستيقاظ الليلي المتكرر.

القرفة بالحليب:

مزيج القرفة بالحليب يجمع بين خصائص القرفة في توازن السكر في الدم وتنشيط الدورة الدموية، وبين مفعول الحليب المهدئ، وهذا المشروب يُساعد على تخفيف التوتر العضلي والعصبي، ويُنصح به قبل النوم مباشرة.

فاختيار المشروب المناسب قبل النوم لا يُعد ترفًا، بل ضرورة لتحسين جودة الحياة، فالنوم العميق يُعزز المناعة، ويُساعد على التوازن النفسي، ويُحافظ على صحة القلب والمخ، وبدلًا من اللجوء إلى الحبوب المنومة، ينصح الخبراء بالرجوع إلى الطبيعة، التي تقدم حلولًا آمنة وفعالة عبر مشروبات مهدئة ومتنوعة.