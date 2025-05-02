نظام غذائي سحري.. ماذا تأكل بعد الإسهال لتستعيد راحتك في ساعات؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُعد نظام BRAT أحد الأنظمة الغذائية البسيطة التي يُوصى بها لعلاج الإسهال، وهو يعتمد على تناول مجموعة من الأطعمة الخفيفة التي تسهم في تهدئة الأمعاء، ويشمل هذا النظام الموز والأرز الأبيض والتفاح والخبز المحمص، وعلى الرغم من بساطته، فإن فعاليته في استعادة التوازن الهضمي لا يمكن إنكارها.

نظام BRAT وأثره على الأمعاء

في هذا السياق، تقول الدكتورة ندى عبد العال، استشارية التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، إن نظام BRAT يعتمد على أطعمة سهلة الهضم وتساعد في تهدئة الأمعاء، خاصة في حالات الإسهال، وعلى سبيل المثال، الأرز الأبيض يُعتبر من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها خلال هذه الفترة، إذ يعمل على امتصاص السوائل الزائدة في الأمعاء ويمنع الإسهال، أما الموز، فهو غني بالبوتاسيوم الذي يساعد في تعويض ما فقده الجسم من المعادن نتيجة الإسهال، والتفاح يحتوي على ألياف قابلة للذوبان تساعد في تنظيم حركة الأمعاء وتحسين وظائفها.

كيف يساهم نظام BRAT في علاج الإسهال؟

بحسب موقع «ويب طب» الطبي، فنظام BRAT قد يكون فعالًا في الحد من تأثيرات الإسهال على الجسم، ويساهم هذا النظام في تقليل تهيج الأمعاء والتخفيف من الأعراض المرتبطة بالإسهال، كما أكدت استشاري التغذية العلاجية، على ضرورة تناول الأطعمة التي لا تحتوي على مواد تهيج الأمعاء مثل الأطعمة الدهنية أو الحارة، وأنه يجب البدء بتطبيق النظام بعد توقف الإسهال الحاد، مع تجنب الأطعمة التي قد تسبب تفاقم الحالة.

تطبيق النظام الغذائي بشكل صحيح

نصحت الدكتورة ندى عبد العال بتطبيق نظام BRAT بشكل تدريجي، حيث يُفضّل تناول وجبات صغيرة ومتعددة طوال اليوم، وتجنب الوجبات الكبيرة التي قد تزيد من عبء الجهاز الهضمي، كما قالت إنه من المهم إدخال الأطعمة تدريجيًا في النظام الغذائي بناءً على قدرة الجسم على التحمل، ومن ثم الانتقال إلى الأطعمة الغنية بالبروتينات والألياف بعد تحسن الحالة، وأضافت أنه من الضروري مراقبة الجسم خلال فترة تطبيق النظام لضمان تحسن الحالة الصحية.

نظام BRAT.. هل هو آمن للأطفال؟

أكدت الدكتورة ندى عبد العال أن نظام BRAT يُعتبر آمنًا للأطفال الذين يعانون من الإسهال، ولكنه يحتاج إلى إشراف دقيق، ويُستحسن استشارة الطبيب قبل تطبيقه على الأطفال، خاصة إذا استمر الإسهال لفترة طويلة، وفي بعض الحالات، قد يكون من الضروري تعديل النظام الغذائي للأطفال بما يتناسب مع حالتهم الصحية، مع متابعة الحالة بشكل دوري.نصائح إضافية للتعافي السريع

بالإضافة إلى نظام BRAT، أوصت الدكتورة ندى عبد العال بضرورة تعويض السوائل التي يفقدها الجسم نتيجة الإسهال، وقالت إنه يجب تناول مشروبات تحتوي على معادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم، مثل محلول الإماهة الفموية، لتعويض الأملاح المفقودة، كما أشارت إلى ضرورة تجنب تناول المشروبات الغازية أو الكافيين، حيث قد تؤدي إلى زيادة تدهور الحالة الصحية.