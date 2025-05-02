هل تفقد وزنك فجأة؟.. اعرف إمتى تحس بالقلق

القاهرة - سمر حسين - يعاني بعض الأشخاص من صعوبة في اكتساب الوزن أو الحفاظ على وزن صحي، وقد تكون هذه المشكلة ناتجة عن أسباب مختلفة، منها ما هو وراثي أو مرضي، وأحيانًا نفسي أو متعلق بنمط الحياة، وعلى الرغم من أن البعض يسعى إلى فقدان نسبة كبيرة من الوزن، فإن كثيرًا ما يكون لأسباب صحية.

أسباب نقصان الوزن

كشف الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن»، أسباب نقصان الوزن، ومتى يصبح مشكلة صحية؟

عوامل وراثية

قد يكون سبب النحافة راجعًا إلى تاريخ عائلي، حيث يتمتع بعض الأشخاص بعمليات أيض سريعة، تجعل من الصعب عليهم زيادة الوزن، حتى مع تناول كميات كافية من الطعام.

أسباب مرضية

المعاناة من أمراض الجهاز الهضمي، مثل التهابات الأمعاء والقولون، قد تؤدي إلى فقدان الشهية أو مشكلات في الامتصاص، كما أن بعض الحالات، مثل السكري أو فرط نشاط الغدة الدرقية، تؤثر بشكل مباشر على الوزن.

أسباب نفسية

الاكتئاب، القلق، الوسواس القهري، واضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية العصبي، كلها تؤثر على نمط التغذية، وتؤدي إلى خسارة الوزن بشكل غير صحي.

النشاط البدني المفرط

ممارسة الرياضة بشكل مكثف دون توازن في النظام الغذائي، قد يؤدي إلى حرق سعرات حرارية أكثر مما يستهلكه الجسم، ما يسبب فقدان الوزن.

متى يجب استشارة الطبيب؟

في حال فقدان الوزن بشكل مفاجئ أو غير مبرر، من الأفضل زيارة طبيب مختص في التغذية، لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد السبب الدقيق.

أعراض نقص الوزن

ضعف الجهاز المناعي وكثرة الإصابة بالأمراض.

التعب والإرهاق المستمر.

تساقط الشعرهشاشة العظام.

تأخر النمو لدى الأطفال.

كيفية تشخيص الحالة

يتم تقييم الحالة الصحية من خلال مؤشر كتلة الجسم (BMI) الذي يعتمد على الطول والوزن، لتحديد ما إذا كان الوزن ضمن المعدلات الصحية.

ويعتمد العلاج على معالجة السبب الأساسي للنحافة، في الحالات الوراثية أو المرتبطة بالنشاط الزائد، يمكن للطبيب المختص وضع خطة غذائية مناسبة.

نصائح لزيادة الوزن بشكل صحي

تناول أطعمة غنية بالسعرات والعناصر الغذائية، مثل المكسرات، الفواكه المجففة، والأفوكادو.

شرب مشروبات عالية السعرات، مثل الحليب كامل الدسم أو العصائر الطبيعية.

تناول وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، لتحفيز الشهية وزيادة الكتلة العضلية.