الامارات | "ChatGPT" ينقذ امرأة من سرطان جلد نادر بعد قراءة كفها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في واقعة غير متوقعة جمعت بين التكنولوجيا والطب، كشفت شابة بريطانية تُدعى ترينيتي بيج دافنبورت (24 عاماً) أن استخدامها لتطبيق الذكاء الاصطناعي «شات جي بي تي» بهدف قراءة كفها، قادها إلى اكتشاف طبي ربما ينقذ حياتها.

ترينيتي، وهي مديرة مكتب من المملكة المتحدة، كانت قد سمعت أن الأداة الرقمية يمكنها تقديم «قراءة كف» تتعلق بخط المصير وخط القلب. وبالفعل، التقطت صورة ليدها وطلبت من التطبيق قراءة الكف، لكنها فوجئت برد صادم من الذكاء الاصطناعي لم يتوقعه أحد.

قال التطبيق في تحذيره:

«قبل أن نبدأ بأي قراءة للكف، أوصي بشدة بأن تعرضي هذه الشامة الموجودة على كف يدك على طبيب الأمراض الجلدية».

وبحسب تحذير التطبيق، قد تكون الشامة علامة على إصابة نادرة بسرطان الجلد تُعرف باسم «الورم الميلانيني العدسي» (Acral Lentiginous Melanoma)، وهو نوع يظهر عادة في أماكن يصعب الانتباه إليها مثل راحة اليدين وباطن القدمين وتحت الأظافر.

ترينيتي علّقت على الموقف قائلة:

«كنت أتوقع أن يحدثني عن حياتي العاطفية، فهذا ما كنت مهتمة به».

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لكنها أخذت النصيحة بجدية، خصوصاً وأنها كانت قد لاحظت الشامة منذ عام 2020 بعد ولادة ابنها لكنها لم تعتقد أنها خطيرة. وهي الآن تنتظر موعداً مع طبيب مختص لإجراء تقييم رسمي.

قصة ترينيتي أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر TikTok شاهده نحو 6 ملايين شخص. وأثارت القصة نقاشاً حول القدرات المتنامية للذكاء الاصطناعي وإمكانياته في مجالات غير متوقعة.

تجدر الإشارة إلى أن شات جي بي تي، الذي طورته شركة OpenAI الأميركية، لم يُصمم كأداة تشخيص طبي، ولا يحمل أي اعتماد للاستخدام السريري. ومع ذلك، أظهرت التجارب العلمية أن الذكاء الاصطناعي يمتلك قدرة كبيرة على رصد مؤشرات الأمراض، بما في ذلك أنواع معينة من السرطان.

ترينيتي اختتمت حديثها قائلة: «إذا تبين أن هذا الروبوت أنقذ حياتي، فسأكون ممتنة للغاية. وآمل أن يستخدم المزيد من الناس هذه التكنولوجيا عندما يشعرون بالقلق».