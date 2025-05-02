الامارات | خبأ جثة والده في الخزانة لعامين لسبب «دنيء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخفى رجل ياباني جثة والده في خزانة ملابس منزله لمدة عامين بعد وفاته، رافضًا تحمل تكاليف الجنازة وفق ما كشف تحقيق للشرطة التي وصفت المبرر «بالدنيء».

ولم يفتح نوبوهيكو سوزوكي، البالغ من العمر 56 عامًا، مطعمه الصيني في طوكيو لمدة أسبوع، مما أثار مخاوف الجيران الذين اتصلوا بالشرطة لاحقًا، وفقًا لتقارير من شبكة فوجي الإخبارية.

وعندما وصل رجال الشرطة للاطمئنان عليه، اكتشفوا هيكل والده العظمي في خزانة الملابس. كان سوزوكي قد أخفى الجثة منذ وفاة والده عن عمر يناهز 86 عامًا في يناير 2023. وفي حين لا تزال ملابسات وفاة والده غامضة، ادعى سوزوكي أنه عاد إلى المنزل في ذلك اليوم ليجد جثة والده هامدة. واعترف قائلًا: «كانت تكاليف الجنازة باهظة».

وأفادت السلطات أن سوزوكي شعر في البداية بالذنب تجاه أفعاله، لكنه شعر بالارتياح في النهاية، معتقدًا أن والده هو المسؤول عن وفاته. وقالت صحيفة «ساوث تشانيا مورنينغ بوست» أن الشرطة أُلقت القبض عليه وهو الآن قيد التحقيق بتهمة اختلاس معاش والده.

ووفقًا لمسح أجرته شركة خدمات الجنازات اليابانية «سان هولدينجز»، بلغ متوسط تكلفة الجنازة في اليابان حوالي 1.3 مليون ين (8900 دولار أمريكي) بعد جائحة كوفيد-19. ويمثل هذا الرقم انخفاضًا قدره 156000 ين مقارنة بتكاليف ما قبل الجائحة، حيث اختار الكثيرون جنازات أبسط وأقل تكلفة.