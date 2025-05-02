الامارات | قهوة الفطر.. أسرارها الصحية وطرق تحضيرها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتهرت «قهوة الفطر» في الآونة الأخيرة، لتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح بديلا صحيا للقهوة التقليدية، ما ساهم في جذب المهتمين بأساليب الحياة الصحية في تجربتها.

ورغم أن فكرة شرب الفطر قد لا تبدو جذابة، فإن هذه القهوة باتت تحظى بشعبية متزايدة، خصوصاً بين من يسعون لتعزيز طاقتهم البدنية وتحسين تركيزهم دون الاعتماد الكامل على الكافيين، حسب شبكة «فوكس نيوز» الأميركية.

ووفقاً لتقرير صادر عن «هارفارد هيلث»، فإن لقهوة الفطر فوائدَ تشمل تحسين جودة النوم، وتعزيز الجهاز المناعي، وتقليل الالتهابات، فضلاً عن دعم المزاج وصحة الأمعاء.

تحتوي معظم أنواع قهوة الفطر على نسبة من الكافيين، لكنها أقل من القهوة العادية بحوالي النصف.

كيفية تحضير قهوة الفطر

وتُحضَّر هذه القهوة باستخدام أنواع معينة من الفطر الطبي مثل «الشاغا»، «ريشي»، «عرف الأسد»، «كورديسيبس»، «الفطر الملكي»، و«ذيل الديك الرومي»، وهي تُصنَّف ضمن «الفطريات التكيفية» التي تساعد الجسم على التأقلم مع الضغوط البيئية والجسدية.

المذيعة دانا بيرينو من «فوكس نيوز» شاركت تجربتها مع قهوة الفطر عبر فيديو على «إنستقرام»، قائلة إنها بدأت تناولها قبل عام بديلاً عن شاي الإفطار الإنجليزي.

وأشارت إلى أنها لا تحب طعم القهوة التقليدية لكنها تعشق رائحتها، لذا وجدت في قهوة الفطر خياراً مثالياً يمنحها دفعة من الطاقة دون الاعتماد على السكر، خصوصاً عند إضافة حليب اللوز.

من جهتها، أوضحت اختصاصية التغذية إيلانا مولشتاين أن الفطر المستخدم في هذه القهوة غالباً ما يُزرع في بيئات قاسية وباردة، ما يجعله غنياً بمضادات الأكسدة.

وأضافت أن هذه الفطريات تساعد الجسم على التكيف مع التوتر وتعزز مقاومته للأمراض، وهو ما يجعل قهوة الفطر خياراً مفيداً للذين يعانون من الإجهاد المزمن، أو يشربون القهوة بكثرة.

رغم الفوائد المعلنة، تشير «هارفارد هيلث» إلى أن الدراسات السريرية لم تُجرَ بعد لتقييم الأثر المباشر لقهوة الفطر على الصحة، فإن خصائص الفطر المضادة للأكسدة قد تساهم في إبطاء الشيخوخة وتعزيز صحة الجسم بشكل عام.