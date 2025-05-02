الامارات | مقهى بين الكوريتين بملجأ ومواقع لتمركُز دبابات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في كوريا الجنوبية يجلس الزبائن على أرائك مقهى «داونسوب» في باجو، بالقرب من سيؤول، ويتناولون المشروبات وهم ينظرون إلى جبال كوريا الشمالية وأبراج المراقبة، على الجانب الآخر من الأسلاك الشائكة.

وهذا المقهى، الذي افتُتِح عام 2022، قريب جداً من الخطوط الكورية الشمالية، لدرجة أن السلطات فرضت شروطاً خاصة للترخيص ببنائه، وهي إقامة ملجأ به 25 كوّة مواجهة للشمال، وأربعة مواقع محصّنة مخصصة لتَمركُز دبابات.

وعلى خط مستقيم، يقع المقهى على مسافة أقل من كيلومترين من الحدود، ورغم القيود التي يفرضها موقعه، فإن هذا القرب هو بالضبط ما كانت تسعى إليه مؤسِّسَته لي أوه سوك وزوجها، وكلاهما من أبناء اللاجئين الكوريين الشماليين.

وقالت صاحبة المقهى البالغة 63 عاماً: «من هنا يمكن رؤية كوريا الشمالية، ومع أنها قريبة جداً، لكن من الصعب الوصول إليها، كان والدانا يأملان دائماً العودة إلى مسقط رأسيهما، لكنهما توفيا قبل تحقيق هذا الحلم، لذلك اخترنا مكاناً قريباً لنتذكرهما باستمرار».

وفي الليل تبث مكبّرات صوت عملاقة من الجهة الشمالية أصواتاً مرعبة، تجعل النوافذ تهتز في بعض الأحيان، وتشكّل هذه الأصوات رداً على بث موسيقى الكاي بوب من الجنوب خلال النهار.

هذا المقهى المعروف بوجباته الشهية، يجذب غالباً اللاجئين الكوريين الشماليين، ومن الشرفة يتأملون أرضهم الأم، على الجانب الآخر من السهول الطينية لنهر إيمجين، الذي لا يستطيع العبور إلى الضفة الأخرى منه راهناً سوى طيور البلشون والكركي الأبيض.