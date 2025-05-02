الامارات | لطيفة بنت محمد تلتقي وزير الثقافة والشباب في كوستاريكا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وزير الثقافة والشباب في جمهورية كوستاريكا، خورخي رودريغيز فيفيس، خلال لقاء رسمي عُقد في مدينة إكسبو دبي، بحضور سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، ومدير عام «دبي للثقافة»، هالة بدري. ويُعد اللقاء خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الروابط الثقافية بين دولة الإمارات وكوستاريكا، وتُجسّد حرص سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم على بناء جسور حوار حضارية مع العالم، تسهم في توطيد التعاون، ومشاركة الخبرات والرؤى الهادفة لتحقيق نمو ونهضة القطاع الثقافي والإبداعي، بما يتماشى مع رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى تمكين المبدعين محلياً وعالمياً، عبر تفعيل التبادل الثقافي.