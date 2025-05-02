الامارات | «جمعة الماجد» يختتم دورة علم الوثائق والأرشيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي الدورة السابعة في علم الوثائق والأرشيف، بمشاركة 38 متدرباً ومتدربة من 18 جهة حكومية وخاصة، وتميزت الدورة هذا العام بمواكبتها لاحتياجات المؤسسات المهتمة بمجال الوثائق والأرشيف، قدَّم الدورة نخبة من موظفي المركز المتخصصين، وأشرف عليها المشرف العلمي على الوثائق والأرشيف في المركز، الدكتور طه محمد نور أبوالخير. وتركَّزت الدورة حول ثلاثة محاور رئيسة، الأول مقدمة في الوصف الأرشيفي ومعيار ISAD-G وأهميته وعناصره ومبادئه، والثاني تناول التدريب العملي والتطبيقي لمعيار ISAD-G، والمحور الثالث عرض لآليات ومراحل دمج الذكاء الاصطناعي في نظام الوصف الأرشيفي الرقمي ومتطلبات التطبيق.