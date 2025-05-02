الامارات | وفاة أشهر مشجعي منتخب إسبانيا لكرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مانولو «إل ديل بومبو»، المشجع الشهير للمنتخب الإسباني لكرة القدم، عن عمر يناهز 76 عاماً، وفقاً لما أعلنه الفريق على حسابه بموقع «إكس»، أمس.

وكتب المنتخب الإسباني في منشوره: «توفي أحد أكثر مشجعينا إخلاصاً، الذي لطالما رافقنا في السراء والضراء.. ارقد بسلام يا مانولو».

وتوفي مانولو في المستشفى بعد صراع مع مرض خطير.

ورافق المشجع الراحل، واسمه الحقيقي مانويل كاسيريس، المنتخب الإسباني في 10 بطولات لكأس العالم، وثماني مسابقات أوروبية، لأكثر من 40 عاماً، وكان يرتدي قميصاً يحمل الرقم 12، ويحمل طبلة على صدره.

وأصبح مانولو نجماً إعلامياً وأيقونة إعلانية، ووصفته إحدى الصحف البريطانية ذات مرة بأنه أشهر مشجع في العالم، واكتشفته الشركات كرمز إعلاني.