الامارات | أفلام «الشارقة للفنون» في«نيويورك أبوظبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة الشارقة للفنون، بالتعاون مع برنامج الأفلام والوسائط الجديدة في جامعة نيويورك أبوظبي، مبادرة «مونتاج منصة الشارقة للأفلام»، التي تقام غداً وبعد غد، وتعرض مجموعة من الأفلام الفائزة بجوائز النسخة السابعة من منصة الشارقة للأفلام في الجامعة. ويعرض غداً فيلم «مراقبة مسرح الجريمة» من إخراج ألانا هانت، يليه الفيلم الوثائقي الطويل «جيل رأس جوز الهند» من إخراج آلان كاسندا.

أما بعد غد فيعرض الفيلمان الروائيان، «ما بعد» من إخراج مها الحاج، والفيلم الطويل «اللوريس لا يبكي أبداً» من إخراج فام نغوك لان.