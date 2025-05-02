الامارات | في أرض السعادة دبي.. مقهى بإدارة فريق من المصابين بـ «متلازمة داون»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز الغرير في دبي عن افتتاح «مقهى 21»، وهو مفهوم جديد يديره فريق من المصابين بـ«متلازمة داون»، في خطوة هي الأولى من نوعها في إمارة دبي، وتتماشى هذه المبادرة الرائدة مع رؤية الإمارة الرامية إلى منح الأولوية لاحتياجات أصحاب الهمم والحرص على رفاهيتهم وعافيتهم، ما يتيح تحقيق النجاح والسعادة لجميع أفراد المجتمع.

واستناداً إلى تجربة ابنه في هذا المجال، قرّر المؤسس والمدير العام لـ«مقهى 21»، راجو رامان، بناء مساحة خاصة تتيح للمصابين بـ«متلازمة داون» الحصول على فرص الدعم والتمكين اللازمة، وتمنحهم فرصة المساهمة في تنمية المجتمع، ويشير اسم «مقهى 21» الجديد إلى «التثلث الصبغي 21»، وهو مصطلح طبي يشير إلى الحالة الجينية المتمثلة في وجود نسخة إضافية من «الصبغي 21»، ما يؤدي إلى الإصابة بـ«متلازمة داون».

ويعكس افتتاح المقهى تكريس قيم التعاطف والتعاون والدعم المجتمعي، في ضوء حرص دبي على تقديم مثال يُحتذى في تعزيز إمكانية الوصول والشمولية، ويتزامن افتتاح المقهى مع عام المجتمع في دولة الإمارات، ليمثل إنجازاً مهماً للاحتفاء بالتنوّع وتعزيز جهود الشمولية.

وتُعد «متلازمة داون» إحدى أكثر الحالات الجينية شيوعاً في العالم، بمعدل وجود حالة واحدة تقريباً لكل 800 ولادة، وتنتشر هذه الحالة بشكل أكبر في الشرق الأوسط، لتصل إلى 2.2 حالة لكل 1000 ولادة وفقاً لإحصاءات المركز العربي للدراسات الجينية، ويواجه المصابون بهذه المتلازمة مجموعة من الحواجز العاطفية والاجتماعية، إضافة إلى التحديات الطبية وتحديات النمو.