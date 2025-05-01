فيروس غامض ينتشر بهدوء ويشوه الأجنة.. كيف ينتقل «أوروبوش» للبشر؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

ما يزال فيروس أوروبوش يمثل تهديدًا أكبر مما كان يُعتقد، خاصة في المناطق الحارة والممطرة، وتحديدًا في أمريكا اللاتينية، التي شهدت انتشارًا للفيروس، إذ يوصي الخبراء بالحماية من الحشرات، مع إجراء مزيد من الأبحاث عن مخاطره على الحمل.

ومثل فيروسي حمى الضنك وزيكا، يسبب فيروس أوروبوش مرضًا يتسم بالحمى، ووفقًا للموقع الطبي العالمي «scitechdaily» تشير أدلة حديثة، إلى أن الإصابة به أثناء الحمل قد تُلحق الأذى بالأجنة، إذ كشف باحثون في تشاريتي -جامعة الطب في برلين-، أن انتشار الفيروس في أمريكا اللاتينية يفوق بكثير ما كان يُعتقد سابقًا.

وقد نُشرت نتائج الدراسة في مجلة The Lancet Infectious Diseases، وأظهرت أن للمناخ دورًا رئيسيًا في انتقال الفيروس، في حين بدأ التعرف على فيروس أوروبوش لأول مرة في أمريكا اللاتينية في خمسينيات القرن الماضي، وكان يُعتبر نادرًا نسبيًا، حيث كانت معظم الدول تُسجل حالات محدودة سنويًا، لكن دراسة شاملة جديدة بقيادة البروفيسور يان فيليكس دريكسلر، رئيس مختبر وبائيات الفيروسات في معهد علم الفيروسات بجامعة تشاريتي، كشفت أن مدى انتشاره الحقيقي أقل من التقديرات بكثير.

وقال دريكسلر، الذي يجري أبحاثًا أيضًا في المركز الألماني لأبحاث العدوى (DZIF): «بياناتنا تُظهر أن فيروس أوروبوش غير مشخص بشكل كبير في أمريكا اللاتينية، ففي بعض المناطق، أُصيب واحد من كل عشرة أشخاص على الأقل سابقًا بهذا الفيروس».

أعراض فيروس أوروبوش

يسبب فيروس أوروبوش أعراضًا غير محددة، مثل:

الحمى.

القشعريرة.

الصداع.

آلام الأطراف.

وفي بعض الحالات الغثيان والطفح الجلدي.

لكن الأسباب ما تزال غير واضحة، إذ ارتفعت حالات الإصابة المُبلغ عنها في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، إلى أكثر من 20 ألف حالة منذ أواخر عام 2023، وقد سُجلت حالتا وفاة لنساء شابات يتمتعن بصحة جيدة، كما توجد عدة حالات يُشتبه فيها بأن العدوى خلال الحمل، تسببت في إجهاض أو تشوهات خلقية لدى الأجنة.

وأوضح يان فيليكس دريكسلر، أن تأثير العدوى، بما في ذلك على الأجنة، يحتاج إلى مزيد من الدراسة، ومع ذلك يبدو أن الأذى الذي يسببه فيروس أوروبوش للأجنة أقل تكرارًا من زيكا.

معلومات عن انتقال فيروس أوروبوش وعلاجه

وإليكم تفاصيل انتقال فيروس أوروبوش وطرق الوقاية نقلًا عن منظمة الصحة العالمية:

• انتقال المرض:

ينتقل فيروس أوروبوش إلى البشر بشكل رئيسي عبر قرصات البراغيث، كما يمكن أن يكون البعوض من أنواع أخرى.

• علاج المرض:

لا يوجد علاج مخصص لمرض فيروس أوروبوش، ويُعتمد على العلاج الداعم للمرضى، الذي يركز على تخفيف الأعراض.

• مضاعفات المرض:

قد يؤدي في بعض الأحيان إلى التهاب السحايا.

تعرض الأطفال حديثي الزلادة لتشوهات مثل صغر الرأس.

اكتشاف حمض رنا الفيروس في أنسجة الأجنة المُسبب في الوفاة.

• الوقاية من المرض ومكافحته:

لا يوجد لقاح متاح حاليًا للوقاية من فيروس أوروبوش، وتُعتبر تدابير مكافحة النواقل وحماية الأفراد، من أبرز الوسائل للحد من انتشاره.

ويُوصى بضرورة اتباع تدابير حماية شخصية، مثل ارتداء ملابس واقية واستخدام مستحضرات طاردة للحشرات، لتقليل خطر الإصابة بالعدوى إلى أدنى حد.