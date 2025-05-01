علاج جرثومة المعدة.. خطة هيئة الدواء المصرية للتخلص من الآلام المزعجة

القاهرة - سمر حسين - صحة

جرثومة المعدة أو الميكروب الحلزوني، بكتيريا يعاني منها كثيرون، تخترق الجسم عن طريق الطعام والشراب، وتظل حية داخل القناة الهضمية، مسببة ألما شديدا، حيث تعيش وتتكاثر في الجدران المبطِّنة للمعدة، وهي المسبب للعديد من الأمراض في المعدة، بما في ذلك القرحة، وفقا لوزارة الصحة والسكان.

علاج جرثومة المعدة وفقا لهيئة الدواء

أكدت هيئة الدواء المصرية، في بيان، أنه عادةً ما يتم علاج عدوى جرثومة المعدة، باستخدام أكثر من نوع من العائلات الدوائية، التي تشمل نوعين مختلفين من المضادات الحيوية على الأقل في وقت واحد، بشرط استشارة طبيب لتحديد الأنواع المناسبة لحالتك الصحية.

ويشمل العلاج الأدوية التي تساعد على معالجة الأعراض، مثل مثبطات مضخة البروتون في المعدة، مثبطات إفراز الحمض في المعدة (مثبطات مستقبلات H2)، بالإضافة إلى واقيات بطانة المعدة التي تحمي من الأحماض، وتساهم في قتل البكتيريا.

ونصحت الهيئة، بضرورة استشارة الطبيب، قبل استخدام المضادات الحيوية، وكذلك استشارة الصيدلي لتحديد الطريقة المثلى لاستخدام الدواء.

وأشارت إلى أنه في حال تشخيص الإصابة بجرثومة المعدة، يجب تكرار الفحص بعد مرور 4 أسابيع على الأقل من العلاج، وإذا أظهرت الفحوصات عدم نجاح العلاج في القضاء على العدوى، فقد تحتاج إلى استشارة الطبيب لوصف مجموعة مختلفة من المضادات الحيوية.

علاجات جرثومة المعدة

استعرض الدكتور توسابول كيردسيريشيرات، زميل الجمعية الأمريكية لتنظير الجهاز الهضمي (FASGE)، أحدث الإرشادات العلاجية الأمريكية لعلاج جرثومة المعدة.

العلاج الأولي للمرضى الجدد

• العلاج الرباعي مع البزموت (Bismuth Quadruple Therapy - BQT):

يجمع بين مثبطات مضخة البروتون والميترونيدازول، ويُوصى به بشدة للمرضى الجدد، نظرًا لفعاليته العالية في علاج العدوى.

• العلاج الثلاثي بالريفابوتين (Rifabutin Triple Therapy):

يجمع بين الريفابوتين (مضاد حيوي قوي)، الأموكسيسيلين، وPPI.

يُعد بديلًا جيدًا للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج أولي.

• العلاج الثنائي بـPCAB والأموكسيسيلين:

يجمع بين مثبطات الأحماض التنافسية مع البوتاسيوم (PCAB) والأموكسيسيلين.

• العلاج الثلاثي بـPCAB والكلاريثرومايسين:

للمرضى الذين لا توجد لديهم مقاومة للكلاريثرومايسين، يُوصى بهذا العلاج كبديل فعال للعلاجات التقليدية التي تعتمد على PPI.

علاج المرضى الذين لم ينجح معهم العلاج الأولي:

• العلاج الرباعي مع البزموت (BQT):

يظل العلاج الرباعي مع البزموت هو الخيار الأول للمرضى الذين لم يستجيبوا للعلاج الأولي، ويكون فعالًا بشكل خاص إذا لم يتلق المريض هذا العلاج من قبل.

• العلاج الثلاثي بالريفابوتين:

للمرضى الذين يعانون من عدوى مستمرة والذين خضعوا بالفعل للعلاج الرباعي مع البزموت، يوفر هذا العلاج بديلاً قويًا وفعالًا.

• العلاج الثلاثي بالليڤوفلوكساسين:

إذا كانت السلالة حساسة لفئة الليڤوفلوكساسين، يُوصى بهذا العلاج (الليڤوفلوكساسين، الأموكسيسيلين، وPPI)، يكون هذا الخيار مفيدًا إذا فشلت العلاجات السابقة مثل العلاج الثلاثي بالريفابوتين.

قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد، في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن جرثومة المعدة تنتشر بين الأطفال مثل المراهقين والبالغين، ولا توجد فئة بعينها تستهدفها على مستوى العالم.

أعراض جرثومة المعدة

وسرد الدكتور محمد الحوفي، أستاذ العلوم الغذائية، لـ«الوطن»، أعراض جرثومة المعدة، التي جاءت على النحو التالي:

الشعور بدوخة.

ألم وانتفاخ في البطن.

فقدان الشهية بدون سبب.

شعور بالغثيان.

حرقان في المعدة.

آلام في المعدة.

العطش.

حمو في المعدة.

حدوث غازات.

الشعور بتدهور في الصحة.

إسهال دون سبب كل فترة.

المعاناة مع القرحة الهضمية.

وجود رائحة الفم الكريهة.