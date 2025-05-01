الامارات | الطقس السيىء في نيوزيلندا يعطل رحلات الطيران ويغلق المدارس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت العاصمة النيوزيلندية ويلينجتون لأعتى رياح منذ أكثر من عقد، اليوم "الخميس"، بينما أُعلنت حالة الطوارئ في أجزاء من الجزيرة الجنوبية بعد 24 ساعة من الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى إغلاق المدارس وإلغاء رحلات جوية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية، أن متوسط سرعة الرياح في ويلينجتون وصل إلى 87 كيلومترا في الساعة، وهي الأعتى منذ عام 2013، بينما وصلت سرعة الرياح في منطقة بارينج هيد الساحلية جنوبي العاصمة إلى 160 كيلومترا في الساعة.

وتم إصدار تحذيرات من الرياح باللون الأحمر على نطاق واسع في ويلينجتون.

وأُلغيت الرحلات الجوية في مطار ويلينجتون الدولي بعد الظهر، وتم تعليق العبّارات بين الجزيرتين الشمالية والجنوبية.

وأعلن عدد من المدارس المحلية وجامعة فيكتوريا في ويلينجتون إغلاق أبوابها اليوم.