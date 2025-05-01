تحذيرات في بريطانيا من منتجات أطعمة للأطفال.. تحوي مكونات تؤثر على الصحة

القاهرة - سمر حسين - صحة

النظام الغذائي الصحي هو السبيل الوحيد لمقاومة الأمراض وتقوية المناعة، فضلًا عن حماية الجسم من الفيروسات الخطيرة، والذي يبدأ من الطفولة، إذ لا بد من اختيار أكلات صحية للأطفال منذ العام الأول، لتعزيز صحتهم، لكن هناك بعض المنتجات قد تحمل مخاطر صحية لا تتوقعها.

منتج شهير في بريطانيا يحتوي على مكونات ضارة

وفي بريطانيا، كشفت صحيفة «ديلي ميل» عن تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، بشأن وجود منتجات أطعمة للأطفال شهيرة تحتوي على السكر، وكانت هذه المنتجات لواحدة من أكبر الشركات المصنعة لأطعمة الأطفال والرُضع «الأكلات البيوريه»، وتبين من الفحص أنّها تحتوي على كميات من السكر تفوق ما يجب أن يستهلكه طفل - عمره سنة - في اليوم.

وأوضح التحقيق أنّ معظم هذه المنتجات لم تُوفر حتى الحد الأدنى من فيتامين C أو الحديد، وهما عنصران غذائيان أساسيان يحتاجهما الأطفال يوميًا.

ماذا وُجد داخل أكلات الأطفال الشهيرة؟

وفي هذا الصدد، وصف الخبراء هذا التحقيق بأنه «مقلق للغاية»، مؤكدين أنّ العبارات المكتوبة على العبوات مثل «دون سكر مضاف» قد توهم الآباء بأن هذه المنتجات أكثر صحية مما هي عليه في الواقع، ويطالب الأطباء وأطباء الأسنان وخبراء آخرون الحكومة بمنع بيع المنتجات التي تحمل مزاعم صحية مضللة عمدًا.

جدير بالذكر أن هناك أكثر من 250 منتجًا من عبوات طعام الأطفال متوفرة حاليًا في المملكة المتحدة، وقد أصبحت من أساسيات العديد من الأسر التي لديها أطفال صغار، بسبب سهولة استخدامها وفترة صلاحيتها الطويلة.

من جهته، قال إيدي كراوتش، رئيس الجمعية البريطانية لطب الأسنان (BDA)، إنّ المستشفيات استقبلت أطفالًا صغارًا لم يتجاوزوا مرحلة الفطام بعد، كانوا بحاجة إلى خلع أسنان بسبب التسوس الناتج عن نظامهم الغذائي، قائلًا: «من الواضح أن الأمر لا يعود فقط إلى هذه العبوات، لكن من الواضح أن الاستخدام المنتظم وإطعام الأطفال بهذه العبوات التي تحتوي على مستويات عالية من السكر يتسبب في مشكلات صحية خطيرة للأطفال في أثناء نموهم».