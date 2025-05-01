سبب وفاة الفنانة سمر عبد العزيز بعد رحلة مليئة بالصعوبات.. كيف تتجنب الخطر؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

فجع الوسط الفني السوري، بوفاة الفنانة سمر عبد العزيز، فرغم انتصارها سابقًا على مرض السرطان اللعين، فلم تسلم من المضاعفات التي طالتها خلال فترة العلاج، لتفارق عالمنا، وتفتح صفحات العزاء والحزن على رحيلها، إذ نعتها نقابة الفنانين في سوريا في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، مدونة: «فرع دمشق لنقابة الفنانين، ينعى إليكم وفاة الزميلة الفنانة سمر عبد العزيز»، مؤكدة إن تفاصيل التشييع والدفن ومواعيد العزاء، ستُعلن لاحقًا.

سبب وفاة الفنانة السورية سمر عبد العزيز

شخصت الفنانة السورية سمر عبد العزيز، عام 2021، بسرطان الثدي، بعد تجربة انفصال مؤلمة عقب 12 يومًا فقط من زواجها بالمخرج محمد معروف، لتخضع لعملية استئصال جزئي، قبل رحلة علاج طويلة بالكيماوي، انتهت بإعلان شفائها في 2023، لكنها ظلت تعني من المضاعفات.

أعراض الإصابة بسرطان الثدي

كشفت وزارة الصحة والسكان، في تقرير سابق، أبرز أعراض الإصابة بسرطان الثدي، والتي تشمل:

ظهور كتلة أو تكتل في الثدي.

تغيرات في حجم أو شكل الثدي أو مظهره الخارجي.

تغيرات في مظهر الحلمة أو الجلد المحيط بها.

الوقاية من سرطان الثدي

أظهرت دراسات أن تعديل نمط الحياة، يمكن أن يلعب دورًا فعالًا في الوقاية من سرطان الثدي، وتشمل أهم الخطوات الوقائية، وفقا للعديد من المنظمات والجهات الصحية:

1- ممارسة النشاط البدني بانتظام

تسهم التمارين الرياضية في تقليل نسبة الدهون في الجسم، ما يحد من إنتاج هرمون الإستروجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، وتنصح منظمة الصحة العالمية، بممارسة نشاط بدني معتدل لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا.

2- الحفاظ على وزن صحي

الوزن الزائد، خصوصًا بعد سن انقطاع الطمث، يعد من عوامل الخطر، لذلك يُوصى بالتحكم في السعرات الحرارية وزيادة النشاط البدني للحفاظ على وزن متوازن.

3- الإقلاع عن التدخين

أثبتت الأبحاث أن التدخين يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي، حتى عند تناول الكحول بكميات قليلة، لذا تنصح وزارة الصحة المصرية بالامتناع عنهما للحد من المخاطر.

4- الرضاعة الطبيعية

تعد الرضاعة الطبيعية من العوامل المساعدة على تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، لما لها من دور في تنظيم الهرمونات وتقليل التعرض للمواد المسرطنة.

أهمية الكشف المبكر

أكدت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن الكشف المبكر والفحوصات الدورية يلعبان دورًا محوريًا في الحد من انتشار مرض السرطان وخفض معدلات الوفاة، مشيرة إلى توفر الفحوصات المجانية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وقال الدكتور يحيى أحمد، استشاري الأورام، إن الوقاية تبدأ بتبني أسلوب حياة صحي، والفحص الذاتي المنتظم، والمتابعة الطبية المستمرة، ورغم تأثير العوامل الوراثية، فإن الالتزام بالعادات الصحية، قد يقلل من خطر الإصابة بشكل ملحوظ.

أهمية النظام الغذائي في الوقاية

وأشار استشاري الأورام، لـ«الوطن» إلى أن التغذية المتوازنة تسهم في خفض احتمالية الإصابة، ومن أبرز التوصيات الغذائية:

الإكثار من تناول الفواكه والخضروات، لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا.

تقليل استهلاك الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم المصنعة والمقليات، واستبدالها بالدهون الصحية مثل زيت الزيتون.

الاعتماد على الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والبقوليات، لتحسين الهضم وطرد السموم من الجسم.