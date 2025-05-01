علامة شائعة في الفم قد تكون بداية الإصابة بسرطان مميت.. راقبها جيدا

القاهرة - سمر حسين - صحة

يصيب سرطان الفم العديد من الأشخاص حول العالم، وهو نوع من السرطان الذي يظهر في الأنسجة المبطنة للفم أو الحلق، ويمكن أن يبدأ السرطان في الشفاه أو اللثة أو اللسان أو سقف الفم أو الخدين من الداخل أو الحلق، ويعتبر سرطان الفم جزءًا من مجموعة أوسع من السرطانات تعرف بسرطان الرأس والعنق.

فتاة تستأصل لسانها بسبب سرطان الفم

كشفت صحيفة «ديلي ميل» عن مأساة جيسيكا تابيندين البالغة من العمر 23 عامًا، من شمال يوركشاير، التي حذرت من تجاهلها الآفة التي ظهرت تحت لسانها في مايو من العام الماضي على أنها علامة عادية أو شائعة، لكن خلال عدة أشهر، أصبحت الآفة مؤلمة للغاية لدرجة أنها كانت تجعلها تبكي غالبًا أثناء التثاؤب والأكل قبل أن تظهر احمرار وحبوب بيضاء حولها، ليؤكد لها الأطباء إنها مصابة بسرطان الخلايا الحرشفية وهو نوع من سرطان الفم الذي يبدأ في خلايا الجلد، وهو سرطان مميت استدعى إزالة جزء من لسانها.

وتُعرف هذه الجراحة باسم "جراحة الطعم الحر"، حيث تتضمن إزالة الجزء السرطاني من لسانها واستبداله بجزء من ذراعها.

ما هو سرطان الخلايا الحرشفية؟

سرطان الخلايا الحرشفية يشكل حوالي 90% من سرطانات الفم، لكنه يمكن أن يظهر أيضًا في أي مكان على الجلد ما يجعله ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا في المملكة المتحدة.

ومع ذلك، إذا تم اكتشافه في مراحل متأخرة، حال انتشاره لمناطق أخرى قريبة، فإن معدل البقاء على قيد الحياة ينخفض إلى 50% فقط، وفقًا لبعض الدراسات.

علامة شائعة في الفم قد تكون بداية رحلة سرطان خطيرة

أوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إن العلامات الشائعة للمرض تشمل الآتي:

قرحة لا تختفي خلال أسبوعين، أو بقعة حمراء أو بيضاء داخل الفم، أو ظهور كتل في الفم أو الشفاه، وهي علامة شائعة يهملها العديد.

بالإضافة إلى حدوث تغييرات في الصوت أو القدرة على البلع.

أعراض سرطان الفم

وكانت منظمة الصحة العالمية، كشفت عن أعراض سرطان الفم، والتي جاءت على النحو التالي:

- حدوث تقرحات مؤلمة في الفم لا تلتئم حتى بعد عدة أسابيع.

- ملاحظة وجود كتل مستمرة في الفم أو الرقبة.

- تخلخل الأسنان أو التجاويف.

- تغير لون في الشفاه أو اللسان.

- ظهور بقع بيضاء أو حمراء على بطانة الفم أو اللسان.

- تغيرات في الكلام.