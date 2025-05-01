التوقيت الصيفي أفسد نومك؟.. 7 حيل لتسريع النوم ومواجهة الأرق

القاهرة - سمر حسين - صحة

بداية التوقيت الصيفي قد تسبب تغييرات كبيرة في النظام البيولوجي لجسم الإنسان، ما يعيق النوم الجيد، ومع التبديلات المفاجئة في مواعيد النوم والاستيقاظ، يمكن أن يساعد تطبيق بعض الخدع البسيطة في تسريع النوم وتهدئة الدماغ، وإليك 7 منها.

«تتبع اللانهاية» بالعين

أوضح الدكتور جو ويتينغتون، طبيب الطوارئ الأمريكي، أن تتبع شكل اللانهاية (∞) بالعين فقط، دون تحريك الرأس، يساعد في تنشيط جهاز التوازن في الأذن الداخلية، وهذه الخدعة تُساعد في إرسال إشارات للدماغ بأن الوقت قد حان للاسترخاء والنوم، ما يساعد في التكيف مع التوقيت الصيفي بشكل أسرع.

«التنفس العميق» بطريقة 4-7-8

التنفس العميق من أقوى الأساليب لتهدئة الجهاز العصبي، ويمكن تنفيذه عن طريق التنفس عبر الأنف لمدة 4 ثوانٍ، امسك التنفس لمدة 7 ثوانٍ، ثم ازفر الهواء ببطء لمدة 8 ثوانٍ، وهذه الخدعة تعمل على تهدئة الدماغ وتساعد في التكيف مع التوقيت الصيفي، حيث تساهم في تحفيز الاسترخاء بسرعة.

الاسترخاء التدريجي للعضلات

لتهدئة الجسم بعد يوم طويل، يمكن استخدام خدعة الاسترخاء التدريجي للعضلات، وتبدأ هذه الخدعة بشد العضلات من القدمين وصولًا إلى الرأس، ثم يتم الاسترخاء تدريجيًا، وهذه الطريقة تُساعد في التخلص من التوتر، ما يسهل الدخول في النوم العميق بعد التغيير في مواعيد النوم بسبب التوقيت الصيفي.

النوم في الظلام التام

أوصت العديد من الدراسات بأن النوم في غرفة مظلمة تمامًا يساعد في إنتاج هرمون الميلاتونين، الذي يُنظم النوم بشكل طبيعي، وهذه الخدعة تُعتبر مثالية خاصة في فترة التوقيت الصيفي، حيث إن زيادة الضوء في المساء يمكن أن تؤثر على قدرة الجسم على التكيف مع التوقيت الجديد.

الكتابة قبل النوم

يُعد أحد أكثر الأساليب فعالية لتصفية الذهن، وفي هذا الصدد قالت الدكتورة صفاء حمودة، استشاري الطب النفسي، لـ«الوطن»، إن الكتابة قبل النوم مثل كتابة الأفكار أو المهام في دفتر مخصص، تُساعد على تفريغ الذهن، وتقلل من التفكير المفرط الذي قد يعوق النوم، وتساعد في التكيف مع التوقيت الصيفي، حيث يعاني البعض من التفكير المستمر بعد التغيير في ساعات اليوم.

ممارسة تمارين الاسترخاء

تمارين الاسترخاء مثل اليوجا أو تمارين التمدد البسيطة تُساعد الجسم على التخلص من التوتر وتوفير بيئة مثالية للنوم، وأشارت «حمودة»، إلى أنه يمكن لهذه التمارين أن تُسهل التكيف مع التوقيت الصيفي، حيث تساعد على الاسترخاء البدني والنفسي بشكل سريع وفعال.

تناول مشروبات مهدئة

بعض المشروبات مثل شاي البابونج أو اللافندر قد تساعد في تهدئة الجسم والعقل، وهو ما يعزز القدرة على النوم بشكل أسرع، وهذه الخدعة تُعتبر خيارًا طبيعيًا لأولئك الذين يواجهون صعوبة في التكيف مع التوقيت الصيفي، حيث يمكن أن تساعد في الاسترخاء دون أي آثار جانبية.

فالتغير في التوقيت الصيفي قد يسبب بعض الاضطرابات في النوم لدى الكثيرين، لكن من خلال تطبيق هذه الخدع البسيطة، يمكن لأي شخص أن يتكيف بسهولة مع التوقيت الجديد ويحسن نوعية نومه، وتعتمد هذه الخدع على أساليب طبيعية وآمنة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للجميع دون الحاجة إلى اللجوء للأدوية.