الامارات | «حقوق النسخ» حاضرة في «أبوظبي للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، عقدت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ اجتماع جمعيتها العمومية السنوي الثالث، أول من أمس، إذ ناقش الأعضاء أبرز منجزات عام 2024، وأقرّوا خطة العمل والميزانية المقترحة لـ2025.

وأكّد رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد بن دخين، أن انعقاد الجمعية العمومية العادية خلال المعرض يشكل فرصة لتقييم الأداء وتعزيز الحوكمة، إلى جانب كون المعرض منصة مهمة للتفاعل المباشر مع الجمهور.

وأضاف: «يشكل معرض أبوظبي للكتاب منصة وطنية رائدة، تجمع مختلف الفاعلين في قطاع الثقافة والإبداع».