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الامارات | 3 رواد فضاء صينيين يعودون إلى الأرض

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بكين - أ.ب 0 تبليغ

  • الامارات | 3 رواد فضاء صينيين يعودون إلى الأرض 1/2
  • الامارات | 3 رواد فضاء صينيين يعودون إلى الأرض 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هبط ثلاثة من رواد الفضاء الصينيين على كوكب الأرض، أمس، بعد أن أمضوا ستة أشهر على متن محطة الفضاء الصينية.

وانفصلت وحدة هبوط الطاقم عن كبسولة العودة للمركبة الفضائية الصينية المأهولة «شنتشو-19»، وهبطت ببطء من خلال مظلة باللونين الأحمر والأبيض، في موقع دونجفنغ بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين، على حافة صحراء جوبي، وكانت عودتهم قد تأجلت يوماً واحداً بسبب الرياح القوية وانخفاض مستوى الرؤية، إذ إن المنطقة تكون عرضة للعواصف الرملية في مثل هذا التوقيت من العام. وكان رواد الفضاء تساي شيوي تشه، وسونغ لينج دونغ، ووانغ هاو تسه، انطلقوا إلى محطة تيانجونغ الفضائية، في أكتوبر الماضي، وسلموا السيطرة على المحطة، أول من أمس، إلى الطاقم الجديد الذي وصل أخيراً ليحل محلهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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