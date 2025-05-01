الامارات | منصور بن محمد يحضر أفراح الزعابي والعلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور عبيد بن خليفة الزعابي، في مجلس أم سقيم بدبي، أمس، بمناسبة زفاف نجله حمدان، إلى كريمة محمد أحمد رقيط العلي.

وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.