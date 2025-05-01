الامارات | ولي عهد الفجيرة: ملتزمون بتطوير قطاع السياحة دعماً للنمو الاقتصادي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الأهمية المتنامية لقطاع سياحة المغامرات على مستوى العالم، ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم ركائز التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال حضور سموّه انطلاق الدورة الأولى لمؤتمر الفجيرة الدولي لسياحة المغامرات، الذي ينظمه مركز الفجيرة للمغامرات بالشراكة مع الأمم المتحدة للسياحة، في فندق دبل تري باي هيلتون في الفجيرة، تحت شعار «المجتمع والاستدامة».

وأشار سموّه إلى التزام حكومة الفجيرة بتطوير قطاع السياحة عموماً، وسياحة المغامرات خصوصاً، وتعزيز دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي، ودعم ركائز التحوّل في إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، إسهاماً في تحقيق رؤيتها المستقبلية في هذا القطاع الحيوي عالمياً.

وقال مدير مركز الفجيرة للمغامرات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، عمرو زين الدين، في كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إنّ سياحة المغامرات تحظى بأهمية متزايدة في عالم اليوم، وأشار إلى جهود إمارة الفجيرة في تطوير هذا القطاع المُتنامي، ودعم سموّ ولي عهد الفجيرة لمشاريع المركز ومبادراته النوعية، مستعرضاً إنجازات المركز وشراكاته في مجال سياحة المغامرات داخل الدولة وخارجها.

من جانبه، قال ممثل وفد الأمم المتحدة للسياحة في المؤتمر، محمد دسوقي، إن هذا المؤتمر يؤدي دوراً مهماً في استقطاب قادة السياحة من حول العالم، لمناقشة مواضيع سياحة المغامرات وتحدياتها، وفتح آفاق جديدة لفرص الاستثمار الذي يدعم قطاع السياحة المحلية والعالمية.

كما جرى خلال انطلاق أعمال المؤتمر، إطلاق إصدارات مركز الفجيرة للمغامرات وهو كتاب: «المهارات الجبلية»، وكتيب «التخييم في الهواء الطلق» المعايير والممارسات الجيدة.

وحضر سموّ ولي عهد الفجيرة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعنوان «الاستثمار في سياحة المغامرات»، وناقشت الفرص والتحديات في قطاع صناعة المغامرات، وتحدث فيها قادة وصنّاع قرار في مجال السياحة.

كما شهد سموّه توقيع اتفاقات تعاون بين مركز الفجيرة للمغامرات وكل من الاتحاد القبرصي للتسلق والرياضات الجبلية، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بهدف تعزيز الشراكة وتحقيق أهدافها، وتنفيذ برامج متخصصة تسهم في مجال أنشطة سياحة المغامرات محلياً ودولياً.

وكرّم سموّه شركاء المؤتمر: هيئة الفجيرة للبيئة، ودائرة السياحة والآثار بالفجيرة، ووزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، والأمم المتحدة للسياحة.

وحضر المؤتمر مدير مكتب سموّ ولي عهد الفجيرة، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، وجمع من صنّاع القرار وقادة صناعة السياحة من حول العالم.