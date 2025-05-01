الامارات | أنثى كنغر شاردة تتسبب في إغلاق طريق سريع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت أنثى كنغر شاردة، تدعى «شيلا»، في إغلاق جزء من طريق سريع بولاية ألاباما في الولايات المتحدة الأميركية، أول من أمس، قبل أن يتمكن عناصر من شرطة الولاية ومالكها من السيطرة عليها.

وقالت وكالة إنفاذ القانون في ألاباما إن أنثى الكنغر شوهدت وهي تقفز على جانب الطريق السريع «إنترستيت 85» في مقاطعة ماكون، الواقعة بين مدينتي مونتجومري وأوبرن.

وأدى الحادث إلى تعطيل حركة المرور، واضطر رجال الشرطة إلى إغلاق الاتجاهين من الطريق السريع، حفاظاً على سلامة السائقين، وقال الكابتن جيريمي بوركيت من الوكالة إن مالك الكنغر بالتعاون مع الشرطة تمكن من الإمساك بها.

وقال قائد شرطة مقاطعة ماكون، أندريه برونسون، في بث مباشر على «فيس بوك»: «عندما قال لي أحدهم إن هناك كنغراً لم أصدق، ولم يصدقه أحد، لكنني أنظر إليه الآن».