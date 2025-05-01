الامارات | أحمد حلمي على منصة الاحتفاء في مهرجان مالمو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مهرجان مالمو للسينما العربية، أول من أمس، دورته الـ15 بحضور عدد من الفنانين وصناع الأفلام، منهم الممثل السوري عبدالحكيم قطيفان، والممثلة اللبنانية تقلا شمعون، والناقد المصري طارق الشناوي.

وتأسس المهرجان عام 2011 بهدف الترويج للسينما العربية في السويد والدول الاسكندنافية، وأصبح بمرور السنوات من أبرز المهرجانات السينمائية العربية في أوروبا.

وكرّم المهرجان خلال حفل الافتتاح، الذي نُظّم في سينما رويال، الممثل المصري أحمد حلمي الذي تحدث، أمس، عن مشواره الفني في ندوة مع الجمهور.

ويعرض المهرجان، الممتد حتى الخامس من مايو الجاري، أكثر من 30 فيلماً، من بينها 12 عملاً ضمن مسابقة الأفلام الطويلة، و11 فيلماً ضمن مسابقة الأفلام القصيرة.

وعرض المهرجان في الافتتاح فيلم «أحلام عابرة» للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وبطولة عادل أبوعايش وإميليا ماسو وأشرف برهوم.