أجمل العطور النسائية لصيف 2025: انتعاش وأناقة من توقيع دور الأزياء العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أبريل 2025 02:58 مساءً - في أيام الصيف الطويلة، نبحث عن روائح تعبّر عن الحيوية والانتعاش دون أن تكون طاغية، وهنا يعود الخيار لكِ، إما بتركيبة خفيفة مثل Eau de Toilette أو بتركيبة أثقل كـEau de Parfum، شرط أن تكون بنفحات زهرية، حمضية أو مائية تناسب حرارة الطقس، فعطور Eau de Toilette تبقى خيارًا آمنًا للصباح والنهار، بينما Eau de Parfum يمكن استخدامها باعتدال خلال المناسبات المسائية أو في المساء الحار. في هذا المقال، نسلّط الضوء على مجموعة من أجمل عطور Eau de Parfum النسائية الملائمة للصيف، والتي تم تحديثها أو إطلاقها حديثًا من قبل كبرى دور العطور العالمية لتناسب صيف 2025 بكل أناقة وانتعاش.

عطر Miss Dior من ديور Dior

عطر Miss Dior من ديور Dior



نبدأ مع عطر Miss Dior من ديور Dior، أحد أيقونات الدار الذي يعود بجذوره إلى عام 1947. في نهاية عام 2024 تم إطلاق إصدار محدث يحمل توقيع العطّار فرانسيس كوركجيان، ويتميز بتركيبة مدهشة تبدأ بنفحات المشمش والخوخ واليوسفي، تليها طبقات زهرية ناعمة من الفراولة البرية والياسمين، وتستقر القاعدة على الباتشولي والعنبر وخشب العنبر. هذا العطر يُجسّد التوازن المثالي بين النعومة والدفء، وهو خيار أنثوي راقٍ لأمسيات الصيف الهادئة.

عطر Gucci Bloom من قوتشي Gucci

عطر Gucci Bloom من قوتشي Gucci



أما عطر Gucci Bloom من قوتشي Gucci، فهو من أكثر الإصدارات شهرة لدى الدار، أُطلق لأول مرة عام 2017، وعاد في 2025 بنسخة جديدة ذات طابع زهري دافئ. يتميز بتركيبة غنية تبدأ بنفحات الياسمين الليلي وزهرة رانغون، مع قلب من التوبروز (المعروف بمسك الروم)، الياسمين وزهر البرتقال. أما القاعدة فتمتزج فيها الفانيليا والعنبر مع لمسة من بلسم بيرو. تجربة عطريّة آسرة ومفعمة بالأنوثة، تدوم طوال اليوم وتناسب عاشقات العطور الزهرية الكلاسيكية.

عطر Coco Mademoiselle L’Eau Privée من شانيل Chanel

عطر Coco Mademoiselle L’Eau Privée من شانيل Chanel



ننتقل إلى عطر Coco Mademoiselle L’Eau Privée من شانيل Chanel، النسخة الليلية الناعمة من العطر الشهير الذي أبصر النور عام 2001. إصدار L’Eau Privée أُطلق عام 2020، وتم تحديثه في 2025 بتركيبة أكثر خفة وشفافية، ما يجعله مثالياً للاستخدام في الصيف وحتى قبل النوم. يتكوّن من مقدمة منعشة من اليوسفي، قلب وردي أنثوي من الورد والياسمين، وقاعدة مخملية من المسك الأبيض، ليترك أثراً ناعماً وعطراً لا ينسى.

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عطر Rose Exposed من توم فورد Tom Ford

عطر Rose Exposed من توم فورد Tom Ford



في قائمة العطور الفاخرة، لا يمكن تجاهل عطر Rose Exposed من توم فورد Tom Ford، الذي صدر لأول مرة عام 2023 ضمن مجموعة Private Blend وتم تحديثه في 2025 ليحمل طابعاً زهرية خشبياً متوازناً. تبدأ الرائحة بتوابل ناعمة من الفلفل الأبيض والوردي، ثم قلب غني من ماء الورد وزيته مع لمسة من زهر البرتقال، وتستقر القاعدة على المسك وخشب الصندل والكشميران. هذا العطر يعكس جرأة توم فورد وذوقه الراقي، ومثالي لصاحبات الذوق الجريء في الصيف.

عطر Valentina 2025 من فالنتينو Valentino

عطر Valentina 2025 من فالنتينو Valentino



وأخيرًا، نصل إلى عطر Valentina 2025 من فالنتينو Valentino، وهو تحديث عصري لعطر Valentina الذي أبصر النور لأول مرة عام 2011. الإصدار الجديد يحمل طابعًا زهريًا فاكهيًا منعشًا يجمع بين الفراولة والبرغموت في المقدمة، قلب من الياسمين والباتشولي، وقاعدة دافئة من الفانيليا وخشب الأرز. هذه التركيبة تمنحكِ عطرًا صيفيًا ينبض بالأنوثة والبهجة في كل لحظة.

كل عطر من هذه المجموعة يقدم بصمته الخاصة وتجربة صيفية فاخرة تستحقينها في 2025. فاختاري ما يناسب ذوقك وشخصيتك، ودعي عطرك يروي فصلاً جديدًا من أناقتك هذا الصيف.

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