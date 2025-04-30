الامارات | القرية العالمية تهدي العائلات مفاجأة خاصة قبل ختام الموسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القرية العالمية، الوجهة العائلية والثقافية والترفيهية الرائدة في المنطقة، عرض «دخول الأطفال مجاناً» كمفاجأة خاصة تهديها لضيوفها من الآن وحتى نهاية الموسم الـ29.

وسيحصل الأطفال بعمر 12 سنة أو أقل على تذكرة دخول مجانية للوجهة الشهيرة، ما يجعلها فرصة مثالية للعائلات للاستمتاع بزيارة مليئة بالمرح إلى القرية العالمية.

وتُعد القرية العالمية وجهة مثالية لقضاء يوم عائلي مليء بالأنشطة، إذ يمكن للأطفال الاستمتاع بالعروض المباشرة، والمغامرات الترفيهية، وتذوق أشهى المأكولات من أكثر من 250 وجهة طعام، إلى جانب استكشاف الألعاب والهدايا في أكثر من 3500 متجر موزعة على 30 جناحاً تمثل 90 ثقافة من حول العالم.

ومع اقتراب ختام الموسم الـ29، تدعو القرية العالمية العائلات للاستفادة من عرض «دخول الأطفال مجاناً» والاستمتاع بأروع التجارب قبل إسدال الستار على أحد أنجح المواسم في تاريخ الوجهة.

وتفتح القرية العالمية أبوابها يومياً من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 1:00 صباحاً (من الأحد إلى الأربعاء)، وحتى الساعة 2:00 صباحاً (من الخميس إلى السبت)، ما يمنح العائلات متّسعاً من الوقت للاستمتاع بالأنشطة بعد الدوام الدراسي أو خلال عطلات نهاية الأسبوع.

ويتوافر عرض «دخول الأطفال مجاناً» عبر الموقع الرسمي والتطبيق وعند بوابات الدخول، مما يساهم في إضفاء البهجة على قلوب الصغار.