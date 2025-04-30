لا تخرجوا من المنزل.. تحذير لـ5 فئات بسبب عاصفة ترابية قوية

القاهرة - سمر حسين - صحة

شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بنشاط قوي للرياح على أغلب أنحاء البلاد، ووفقًا لما أكده الخبراء، فإن الرياح المثيرة للرمال والأتربة ستؤثر على عدة مناطق، ومن المرجح أن تصل شدة الرياح إلى مستوى العاصفة في بعض المناطق، ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى إصدار قرارا بتعليق الدراسة اليوم، كإجراء احترازي لحماية الطلاب والمعلمين.

لا تغادر منزلك إذا كنت من هذه الفئات

في ظل التقلبات الجوية الحالية والعاصفة الترابية التي تشهدها البلاد، أطلقت وزارة الصحة والسكان، تحذيرات مطالبة خمس فئات من المواطنين بتجنب الخروج من المنزل خلال فترة العاصفة، حفاظًا على صحتهم، وأكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، نفس التحذير عبر «الوطن»:

الأطفال.

كبار السن.

المصابون بحساسية الصدر.

مرضى الجيوب الأنفية.

النساء الحوامل.

إرشادات وقائية من وزارة الصحة

دعت وزارة الصحة، الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، لا سيما كبار السن والأطفال، إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية خلال موجة الطقس السيئ، التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، وتشمل:

تجنب الخروج لمرضى الربو والحساسية أثناء العواصف الترابية.

الحرص على تغطية الأنف عند الاضطرار للخروج.

إغلاق نوافذ المنازل جيدًا لمنع دخول الأتربة.

الاهتمام بنظافة الأرضيات والأسطح داخل المنزل باستخدام المطهرات.

الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه لتعزيز المناعة.

شرب السوائل الدافئة للحفاظ على حرارة الجسم.

ماذا تفعل إذا تعرضت لأزمة تنفسية؟

وقدم موقع «healthline» إرشادات للتعامل مع نوبة الربو أو ضيق التنفس المفاجئ، على النحو التالي:

اجلس في وضعية مستقيمة للحفاظ على فتح المجاري التنفسية.

حاول البقاء هادئًا، لأن القلق أو الذعر قد يزيد من حدة الأعراض.

تنفس ببطء وعمق للمساعدة في تخفيف ضيق التنفس.

تجنب مصادر التهيج مثل الغبار، ودخان السجائر، والمواد المسببة للحساسية.

ابتعد فورًا عن المكان الملوث وانتقل إلى منطقة ذات هواء نقي.

يمكن أن يساعد شرب كوب من القهوة في فتح الشعب الهوائية مؤقتًا.

لا تتردد في طلب المساعدة الطبية الطارئة، إذا استمرت الأعراض أو تفاقمت.