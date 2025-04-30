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الامارات | 15 قتيلا في حريق فندق بالهند

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كالكوتا ـ وكالات 0 تبليغ

  • الامارات | 15 قتيلا في حريق فندق بالهند 1/2
  • الامارات | 15 قتيلا في حريق فندق بالهند 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي 15 شخصًا على الأقل مصرعهم، جراء حريق اندلع في فندق بمدينة كالكوتا شمال الهند، بحسب ما أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأربعاء.

وقال مانوج فيرما، قائد شرطة المدينة، إنه تم إنقاذ العديد من الأشخاص من الغرف ومن على سطح الفندق، مشيرا إلى أن الحريق الذي اندلع مساء أمس “الثلاثاء” أصبح الآن تحت السيطرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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