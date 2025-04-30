الامارات | 15 قتيلا في حريق فندق بالهند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي 15 شخصًا على الأقل مصرعهم، جراء حريق اندلع في فندق بمدينة كالكوتا شمال الهند، بحسب ما أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأربعاء.

وقال مانوج فيرما، قائد شرطة المدينة، إنه تم إنقاذ العديد من الأشخاص من الغرف ومن على سطح الفندق، مشيرا إلى أن الحريق الذي اندلع مساء أمس “الثلاثاء” أصبح الآن تحت السيطرة.