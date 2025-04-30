هل تستيقظ ليلاً دون سبب واضح؟.. احذر هذه العلامات الخطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني العديد من الأشخاص من الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل، ما يؤثر بشكل كبير على صحتهم العامة وجودة حياتهم، وقد يكون الاستيقاظ المستمر في منتصف الليل مجرد عرض طبيعي أو مؤقت نتيجة للضغوط اليومية، لكنه في بعض الحالات قد يكون علامة على وجود اضطرابات صحية تحتاج إلى علاج، فما هي أسباب الاستيقاظ ليلاً؟ وهل يمكن التغلب على هذه المشكلة دون الحاجة إلى تدخل طبي؟

أسباب الاستيقاظ ليلاً

وفي هذا السياق يقول الدكتور وحيد مصطفى، استشاري الطب النفسي، إن الاستيقاظ المتكرر ليلاً قد يكون ناتجًا عن عدة عوامل صحية أو نفسية، ويشير إلى أن الأسباب تشمل:

القلق والتوتر النفسي

من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر هي القلق والتوتر، حيث يُحفِّز الجهاز العصبي على اليقظة المستمرة، ويقول الدكتور مصطفى إن الضغوط اليومية، سواء في العمل أو الحياة الشخصية، قد تؤدي إلى حالة من التفكير المفرط، ما يُصعِّب على الشخص الاستغراق في النوم بشكل هادئ.

الأرق

يشير الدكتور وحيد مصطفى إلى أن الأرق يعد من أكثر المشكلات المرتبطة بالنوم المتقطع، مضيفا أن الأرق يسبب صعوبة في النوم أو الاستيقاظ المبكر والعودة إلى النوم أمر صعب، ما يجعل الشخص يستيقظ مرارًا طوال الليل.

التقدم في السن

يقول الدكتور وحيد إن مع التقدم في العمر، يتغيَّر نمط النوم، ويصبح الأشخاص الأكبر سنًا أكثر عرضة للاستيقاظ المتكرر ليلاً، كما أن بعض التغيرات الهرمونية تؤثر على قدرة الجسم على الاستغراق في النوم العميق.

التغذية وعادات النوم

يضيف استشاري الطب النفسي أن تناول كميات كبيرة من الطعام أو المشروبات المنبهة مثل الكافيين أو الكحول قبل النوم قد يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر، كما أن النوم في بيئة غير مريحة أو غير هادئة قد يتسبب في تكرار الاستيقاظ.

مشكلات صحية مزمنة

هناك العديد من الحالات الصحية التي تؤدي إلى الاستيقاظ المستمر أثناء الليل، مثل:

الربو، حيث يصاب المريض بضيق في التنفس أثناء الليل، ما يجعله يستيقظ متكررًا.

التوقف التنفسي أثناء النوم «انقطاع التنفس الانسدادي»، ويحدث عندما تتوقف مجاري التنفس مؤقتًا أثناء النوم، ما يؤدي إلى استيقاظ الشخص عدة مرات خلال الليل.

حرقة المعدة «الارتجاع المعدي المريئي»، فيعاني الكثير من الأشخاص من حرقة المعدة، خاصة في الليل، ما يسبب استيقاظهم.

نصائح للتعامل مع الاستيقاظ المتكرر ليلاً

تقليل التوتر والقلق

ينصح الدكتور وحيد مصطفى بتقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق قبل النوم لتقليل مستويات التوتر والقلق.

مراجعة النظام الغذائي

تجنب تناول الأطعمة الثقيلة أو المنبهات مثل الكافيين قبل النوم.

ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة الرياضة في وقت مناسب من اليوم قد يساعد في تحسين جودة النوم وتقليل الاستيقاظ ليلاً.

تحسين بيئة النوم

الحفاظ على بيئة نوم هادئة ومظلمة ودرجة حرارة معتدلة يمكن أن تساهم في تحسين نوعية النوم.