لا تحرم نفسك من الحلوى.. نصائح لصيف صحي وسعيد

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث مرضى السكري في فصل الصيف عن طرق للاستمتاع بحلويات لذيذة دون التأثير على صحتهم أو رفع مستويات السكر في الدم، وتتنوع الحلويات الصيفية التي يمكن تحضيرها باستخدام مكونات صحية وآمنة، مثل الفواكه الطازجة والمحليات الطبيعية، وتساعد هذه الخيارات في تجنب الزيادة المفاجئة في سكر الدم، ما يسمح للمصابين بالسكري بتناول الحلوى دون الشعور بالذنب.

وفي السياق يؤكد الدكتور أيمن نادر، استشاري الباطنة والسكر، أنّه من الممكن لمرضى السكري تناول الحلويات صيفًا بشرط الالتزام ببعض القواعد الصحية، مشيرًا إلى أنّ المشكلة لا تكمن في الحلويات نفسها، بل في الكمية ونوعية المكونات.

وأضاف أنه يمكن لمرضى السكري الاستمتاع بالحلوى الصيفية، ولكن بشرط ألا تحتوي على السكر الأبيض أو شراب الجلوكوز الذي يُسهم في زيادة مستوى السكر في الدم بشكل مفاجئ.

المحليات الطبيعية أو المحليات الصناعية الآمنة

وأوضح الدكتور نادر أن أفضل الخيارات هي الحلويات التي تعتمد على المحليات الطبيعية أو المحليات الصناعية الآمنة مثل الستيفيا أو الإريثريتول، وهذه المحليات لا ترفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير، ما يجعلها آمنة أكثر لمرضى السكري.

وتابع موضحًا أن أحد البدائل الجيدة هي الفاكهة المجمدة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، مثل المانجو أو الفراولة، والتي تحتوي على الألياف الطبيعية التي تساعد في ضبط مستوى السكر في الدم.

وأكد على أهمية اختيار الفواكه الطازجة منخفضة السكر مثل التوت والتفاح بدلًا من الحلويات التجارية التي تحتوي على إضافات غير صحية أو مواد حافظة.

وأشار الدكتور نادر إلى أن الحلويات التي تحتوي على الجيلاتين بالفواكه الطبيعية، أو المهلبية المصنوعة من الحليب خالي الدسم، تعتبر خيارات صحية أكثر، كما يمكن تحضير البوظة باستخدام اللبن النباتي أو الزبادي الطبيعي الخالي من السكر، وبدون إضافة النكهات الصناعية.

وقال إذا كان مريض السكري يرغب في تناول الحلويات الباردة مثل المثلجات، يمكن تحضيرها في المنزل باستخدام مكونات صحية، ما يضمن عدم إضافة مواد غير صحية أو سكر مضاف.

ضرورة مراقبة مستوى السكر في الدم

وأوضح أنّه لا ينبغي استهلاك الحلويات بشكل عشوائي، وضرورة مراقبة مستوى السكر في الدم بعد تناول أي نوع من الحلويات، وأشار إلى أنّ أفضل وقت لتناول الحلوى هو بعد تناول وجبة تحتوي على البروتينات والألياف، لأن ذلك يساهم في تقليل تأثير السكر على الدم.

وفيما يتعلق بالأطفال المصابين بالسكري، شدد دكتور نادر على ضرورة إشراف الأسرة على نوع الحلوى المقدمة وكميتها، وعدم ترك الطفل يستهلك السكريات المصنعة مثل المثلجات التجارية أو المصاصات الغنية بالألوان والنكهات الاصطناعية، وأكد على أهمية تناول الحلويات بمقدار معقول، حيث يُمكن للأسر تحضير حلوى صحية بأنفسهم بمكونات منخفضة السكر ومفيدة للجسم.

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