الامارات | في جزيرة خلابة.. وليام وكيت يحتفلان بذكرى زواجهما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجّه الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت إلى جزيرة ريفية خلابة في أسكتلندا، في أهم رحلة يقومان بها معاً هذا العام للاحتفال بالذكرى الـ14 لزواجهما.

وتزوج وليام، وريث عرش بريطانيا، من كيت ميدلتون، يوم 29 أبريل 2011، في كنيسة وستمنستر، بحفل تابعه الملايين حول العالم.

والتقيا قبل زواجهما بـ10 سنوات حين كانا طالبين في جامعة سانت أندروز، على الساحل الشرقي لأسكتلندا.

وبدلاً من الاحتفال بذكرى زواجهما في المنزل، عاد الأمير وأميرة ويلز إلى أسكتلندا لقضاء يومين في جزيرتَي «مال» و«أيونا»، وهما جزء من أرخبيل هيبريدس قبالة الساحل الغربي لأسكتلندا، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنهما يقيمان في كوخ صغير معزول بجزيرة «مال» المشهورة بمناظرها الطبيعية الخلابة، والرحلة نزهة علنية مشتركة نادرة للزوجين، منذ أن خضعت كيت للعلاج الكيميائي الوقائي من السرطان الذي تتعافى منه حالياً، ولديهما ثلاثة أطفال هم: (جورج - 11 عاماً)، و(شارلوت - تسعة أعوام) و(لويس - سبعة أعوام).