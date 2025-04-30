الامارات | «وردة إماراتية» بين بساتين الكتب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «وردة إماراتية» بكامل أناقتها تزيّن بساتين الكتب، وسبابة في مقتبل العمر تتهجّى الحرف الأول في حديقة المعرفة، أو ربما تتابع الأشكال الجذابة في هذه المساحة التفاعلية التي وفرها «العرس الثقافي» في العاصمة الحبيبة، حيث تتواصل فعاليات الدورة الـ34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب حتى الخامس من مايو المقبل، موفرة أركاناً بالجملة وأنشطة خاصة تراهن على استقطاب «قراء المستقبل»، والعيون الواعدة التي ستطالع الكلمات، وستقلب الصفحات الرقيقة، وأجيال الغد التي ستعشق رائحة الورق، وتسافر بين عوالمه الجذابة، مقاومة زحام الأجهزة الذكية وحصار شاشات التكنولوجيا.