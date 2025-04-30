الامارات | لجنة عالمية برئاسة جولييت بينوش لتحكيم «كان السينمائي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتميّز تشكيلة لجنة التحكيم في مهرجان «كان» السينمائي، التي أعلنها المنظمون بطابعها الدولي، إذ تضمّ إلى جانب رئيستها، النجمة الفرنسية جولييت بينوش، الممثلة الحائزة جائزة الأوسكار، هالي بيري، والكاتبة الفرنسية المغربية، ليلى سليماني، والمخرج الكوري الجنوبي، هونغ سانغ سو.

وتضم اللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء، خمس نساء وأربعة رجال، وتشمل أيضاً ممثلين آخرين، هما الإيطالية ألبا رورواشر، والأميركي جيريمي سترونغ، ومخرجين هم: الهندية بايال كاباديا الفائزة بالجائزة الكبرى العام الماضي عن فيلم «أول وي إيمادجين آز لايت»، والمكسيكي كارلوس ريغاداس، وديودو حمادي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وسيختار هؤلاء الفيلم، الذي سيُمنح في 24 مايو المقبل السعفة الذهبية للدورة الـ78، إضافة إلى جوائز التمثيل والإخراج والسيناريو، من بين الأعمال الـ21 المدرجة في المسابقة.

ومن بين هذه الأفلام أعمال مخرجين يشاركون بانتظام في مهرجان «كان»، كالبلجيكيين جان بيار ولوك داردين اللذين يسعيان من خلال شريطهما «جون مير» إلى الفوز بالسعفة الذهبية للمرة الثالثة، والإيراني جعفر بناهي، والفرنسية جوليا دوكورناو التي تعود بفيلم «ألفا»، بعد أربع سنوات من تتويجها عن «تيتان»، ويخوض السباق إلى لقب مهرجان «كان» أيضاً فيلم «نوفيل فاغ» الذي أخرجه ريتشارد لينكليتر.

وترأست لجنة التحكيم في العام الماضي مخرجة فيلم «باربي»، الأميركية غريتا غيرويغ، وضمت اللجنة الممثل الفرنسي، عمر سي، والمخرج الياباني هيروكازو كوريدا.

إضافة إلى جائزة السعفة الذهبية والجوائز المقدمة في الأقسام الرسمية الأخرى («نظرة ما» و«الكاميرا الذهبية»)، سيكرم مهرجان «كان» السينمائي هذه السنة مجدداً أسماء كبيرة في الفن السابع.

وستحصل الممثلة والمنتجة نيكول كيدمان على جائزة «ويمن إن موشن»، المخصصة لشخصيات «تُعزز مكانة المرأة في السينما والمجتمع»، على ما أعلن المنظمون.

ولاحظ المفوض العام للمهرجان تييري فريمو في بيان أن كيدمان «جسّدت دوراً بعد دور، نساءً يتحررن من قيودهن».

وفي مطلع شهر أبريل، أعلن مهرجان كان منح الممثل الأميركي الكبير، روبرت دي نيرو، سعفة ذهبية فخرية خلال مراسم افتتاح دورته الـ78.