الامارات | مشاركون في «رقمنة الإبداع»: علينا تجاوز المخاوف التقليدية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مشاركون في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «رقمنة الإبداع بداية عصر جديد»، الذي يستضيفه معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ34، على ضرورة الانتقال من الاستهلاك الرقمي إلى الإنتاج المعرفي، مع تبنّي الذكاء الاصطناعي أداة لدعم النشر وحماية حقوق المؤلفين، مشددين على أهمية بناء منصات رقمية متطورة، وتجاوز المخاوف التقليدية من الرقمنة.

وشارك في الجلسة كل من الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، الدكتور عبدالرحمن المعيني، ورئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، جفانتسا جوبافا، ورئيس اتحاد الناشرين العرب، محمد رشاد، ونائب المدير ومدير أول قطاع حقوق المؤلف والصناعات الإبداعية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ديميتر غانتشيف، وأدارت الجلسة رئيسة مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، أميرة علي بوكدرة.

وفي كلمته خلال افتتاح الجلسة، قال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم: «نحن أمام لحظة تاريخية فارقة في الثقافة العربية، الرقمنة لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة حضارية، ومهمتنا في المركز أن نكرّس الجهود لدعم التحول الرقمي، ليس عبر الاستهلاك فقط».

وأضاف: «أطلقنا منصة خاصة خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب لدعم الإبداع بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، نعي حجم التحديات، ونعمل بشكل مستمر على تطوير مشروعات تدعم اللغة العربية والإبداع في البيئة الرقمية الجديدة، كما أننا نرى أن المشهد الرقمي في حاجة إلى جهود جماعية، ليس فقط على مستوى المؤسسات، بل على مستوى الأفراد أيضاً، ونعوّل على المبدعين والناشرين في العالم العربي ليكونوا جزءاً من هذا التحول».

الدكتور علي بن تميم:

. نعوّل على المبدعين والناشرين في العالم العربي ليكونوا جزءاً من هذا التحول، لا أن يقفوا مترددين أمامه.