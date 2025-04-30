الامارات | سيناريو الاحتباس الحراري الأكثر تشاؤماً يُهدّد أنشطة الطلبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع باحثون في اليابان، أمس، أنه إذا لم تُبذل جهود حثيثة لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، فإن الطلاب في ستينات القرن الجاري، أو ما بعده، قد لا يستطيعون ممارسة الأنشطة الرياضية اللامنهجية الخارجية خلال فصل الصيف في معظم أنحاء البلاد.

وفي سيناريو الاحتباس الحراري الأكثر تشاؤماً، أظهرت توقعات الإجهاد الحراري للفريق البحثي، أنه يتعين تجنّب ممارسة الأنشطة في الهواء الطلق لبعض الوقت بين الساعة الثالثة والسادسة مساء في يوليو وأغسطس، في مناطق غير جزيرة هوكايدو الرئيسة الواقعة شمال البلاد.

وفي أكثر حالات الاحتباس الحراري تشاؤماً، كانت القراءة المتوقعة 31 درجة أو أكثر، ما يعني أنه ينبغي تجنّب ممارسة الأنشطة الخارجية من حيث المبدأ بموجب إرشادات البلاد في أربع مناطق تغطي جزر شيكوكو، وكيوشو الشمالية والجنوبية، وأوكيناوا، لبعض الوقت بين الساعة الثالثة والسادسة مساء في يوليو وأغسطس.