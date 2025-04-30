الامارات | «تشات جي بي تي» يتمدد.. التسوق المباشر أصبح متاحاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح التسوق متاحاً مباشرة عبر تطبيق «تشات جي بي تي»، القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفق ما أعلنت مبتكرته شركة «أوبن إيه آي»، أول من أمس، مع أن عملية الشراء لاتزال تتطلب المرور عبر موقع تابع لجهة خارجية.

ومن شأن هذه الوظيفة الجديدة الإسهام أكثر فأكثر في محو الخط الفاصل بين واجهة الذكاء الاصطناعي التوليدي وبين محرّكات البحث.

ويقترح «تشات جي بي تي»، عند الطلب باللغة اليومية، أفكار منتجات، مع وصف وملخص لآراء المستهلكين وروابط لمواقع التجار لإجراء عملية الشراء.

وهذه الخدمة المتاحة في الولايات المتحدة، ستُوفَّر تدريجياً لكل الأسواق التي ينتشر فيها التطبيق، وللمستخدمين الذين ليس لديهم حساب.

وكان «تشات جي بي تي» في بداياته مجرّد قاعدة بيانات، ثم دمج محتوى الإنترنت في نتائجه، ليصبح أقرب إلى محرك البحث «غوغل».