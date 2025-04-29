جفاف البشرة المفاجئ.. تعرفي إلى الأسباب وطرق الوقاية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أبريل 2025 02:51 مساءً - قد تستيقظين ذات صباح وتلاحظين أن بشرتك أصبحت مشدودةً، وباهتةً، وربما متقشّرة. هذا التغيّر المفاجئ في ملمس الجلد ومظهره ليس مجرد تفصيل عابر، بل قد يكون إشارةً إلى خلل في توازن بشرتك الطبيعي. فجفاف البشرة المفاجئ مشكلة شائعة تواجهها العديد من النساء، حتى أولئك اللواتي يتّبعن روتين عناية منتظماً. فما الأسباب الحقيقية وراء هذا الجفاف؟ وهل هناك عوامل خفية تؤدي إلى فقدان الرطوبة فجأة؟

تابعي مع "الخليج 365" لتكتشفي أسباب جفاف البشرة المفاجئ، وطرق التعامل معه بفاعلية، لفهم أعمق وحلول مدروسة تعيد لبشرتكِ نضارتها وإشراقها.

التغيرات المناخية المفاجئة

امرأة تنظف بشرتها الجافة

الانتقال من بيئة دافئة إلى باردة وجافة أو العكس يمكن أن يؤدي الى جفاف البشرة المفاجئ. فالهواء البارد والجاف، إلى جانب الرياح القوية، أو الرطوية المنخفضة في الهواء، جميعها عوامل يمكن أن تدمر الطبقة الواقية للبشرة، مما يؤدي سحب الماء من الجلد، وتبخر رطوبته الطبيعية بسرعة، وبالتالي حصول الجفاف المفاجئ، بحسب الأكاديمية الأمريكية لطب الجلد (American Academy of Dermatology)، المعروفة اختصاراً بـAAD.

استعمال مستحضرات عناية قاسية

تنظيف البشرة بعمق، باستخدام منتجات قاسية، تحتوي على مواد كيميائية مثل الكبريتات أو العطور والكحول الطبية، قد تزيل الزيوت الطبيعية من الجلد، مما يؤدي إلى جفاف فوري ومفاجئ للبشرة. ووفقاً لتقرير Mayo Clinic، فإن الإفراط في استخدام الصابون القاسي أو منظفات البشرة الخالية من المرطبات قد يؤدي إلى تهيج البشرة وجفافها.

الاستحمام بالماء الساخن

على الرغم من فوائد الماء الساخن في الاسترخاء، لكن، التعرض المستمر للماء الساخن يسرّع من تبخر الزيوت الطبيعية من الجلد. فالماء الساخن يكسر الدهون الطبيعية التي تحافظ على توازن البشرة، مما يجعلها أكثر عرضة للجفاف.

إهمال الترطيب الداخلي

عدم شرب كميات وافرة من الماء، يعدّ من الأسباب الرئيسة في جفاف البشرة المفاجئ. أظهرت دراسة نشرت في مجلة Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology أن شرب الماء الكافي يلعب دوراً أساسياً في تحسين ترطيب البشرة ومرونتها.

مشكلات صحية

قد يرتبط جفاف البشرة المفاجئ أحياناً، بمشكلات صحية، مثل قصور الغدة الدرقية أو الأكزيما. وأيضاً، نتيجة لآثار جانبية لبعض الأدوية التي تحتوي على مضادات الهيستامين، التي تسبب في تعطيل الحاجز الجلدي الطبيعي، مما يؤدي الى الرطوبة بشكل مفرط.

الإجهاد والتوتر النفسي

التوتر المستمر يؤدي إلى زيادة إفراز الكورتيزول، مما يضعف وظيفة الحاجز الجلدي ويقلل من قدرة البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة، مما يؤدي إلى جفاف البشرة المفاجئ. فالإجهاد النفسي والتوتر، يؤثران على وظائف البشرة الوقائية ويزيدان من احتمالية فقدان الماء عبر الجلد.

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نصائح لحماية بشرتك من الجفاف المفاجئ

استخدمي منظفاً لطيفاً وخالياً من المواد القاسية.

تجنبي الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة.

رطبي بشرتك مباشرة بعد الاستحمام باستخدام مرطب يحتوي على مكونات مثل السيراميد أو حمض الهيالورونيك.

احرصي على شرب كميات كافية من الماء يومياً.

إذا استمر الجفاف، يُفضل استشارة طبيب الجلدية.

المصادر: clevelandclinic.org و mayoclinic.org

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج عليك استشارة طبيب مختص.