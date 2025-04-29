فوائد حبة البركة.. كيف تحسن صحتك عند تناولها صباحا؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تُعتبر حبة البركة من النباتات ذات الخصائص العلاجية المعروفة منذ العصور القديمة، ويعتقد الكثيرون أن تناول حبة البركة صباحًا له فوائد صحية جمة، حيث يمكن أن تساهم في تعزيز مناعة الجسم، وتحسين الأداء البدني والعقلي طوال اليوم.

تقوية الجهاز المناعي

تعد حبة البركة من المصادر الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة الضارة بالجسم، وهذا يجعلها عنصرًا فعالًا في تقوية الجهاز المناعي، ما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال الدكتور أحمد علام إن حبة البركة تحتوي على مواد فعالة تحفز المناعة، ما يزيد من قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا.

دعم صحة القلب والشرايين

أثبتت الدراسات العلمية أن حبة البركة تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة القلب، حيث تساعد على تقليل مستويات الكولسترول الضار في الدم، وفقًا للدكتور علاء الغمراوي، أخصائي أمراض القلب، فإن تناول حبة البركة بانتظام ويقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب ويعزز الدورة الدموية بشكل عام.

تحسين الهضم والتمثيل الغذائي

تناول حبة البركة في الصباح يساعد على تحسين عملية الهضم وتنشيط الأمعاء، فتحتوي حبة البركة على الألياف الطبيعية التي تساهم في تسريع حركة الأمعاء وتقليل مشكلات الهضم مثل الانتفاخ والغازات، وأشار أخصائي التغذية، إلى أن حبة البركة تساعد في التخلص من السموم وتحسين عملية الهضم بشكل عام.

تخفيف الالتهابات والألم

تحتوي حبة البركة على مركبات مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف الألم المرتبط بالتهاب المفاصل أو أمراض أخرى، وأضاف علام ان حبة البركة تتمتع بخصائص مضادة للالتهاب تساعد في تخفيف آلام المفاصل وتحسين الراحة العامة.

تعزيز الطاقة وتحسين المزاج

إلى جانب فوائدها الصحية، يمكن أن تساهم حبة البركة في تحسين المزاج وزيادة مستويات الطاقة، فتناول حبة البركة صباحًا يمد الجسم بالطاقه اللازمة لبدء اليوم بنشاط وحيوي، وأكدت الدراسات ان حبة البركة تساعد على تقليل التوتر وتحسين مزاج الشخص، مما يجعله أكثر استعدادًا لمواجهة تحديات اليوم.