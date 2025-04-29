هل تعلم أن هرموناتك تتحكم في وزنك؟.. اكتشف كيفية تحسينها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتقد الكثيرون أن العوامل الوراثية أو النظام الغذائي وحده هو المسؤول عن زيادة أو نقصان الوزن، لكن الحقيقة أن الهرمونات تلعب دورًا محوريًا في هذا الموضوع، ويمكن أن تؤدي الاضطرابات الهرمونية إلى زيادة الوزن أو صعوبة فقدانه، ما يجعل التوازن الهرموني أمرًا أساسيًا للوصول إلى وزن مثالي وصحي.

الهرمونات المسؤولة عن الوزن

وفي هذا الصدد، قالت خبيرة التغذية العلاجية، شيماء خفاجي، لـ«الوطن»، إنه توجد عدة هرمونات تؤثر على الجسم من حيث الوزن، أبرزها:

الإنسولين: ينظم مستويات السكر في الدم، وعند ارتفاعه بشكل مزمن، قد يؤدي إلى زيادة الدهون في الجسم.

الكورتيزول: يُعرف بهرمون التوتر، ويرتفع مستواه عند الشعور بالضغط النفسي، ما يؤدي إلى زيادة الشهية وتراكم الدهون.

اللبتين: هو الهرمون المسؤول عن الشعور بالشبع، ويمكن أن يؤدي ضعف حساسية الجسم له إلى زيادة الوزن.

الغريلين: يُطلق عليه هرمون الجوع، حيث يزيد من الشعور بالجوع ويحفز على تناول الطعام بشكل مفرط.

أثر الهرمونات على عملية التمثيل الغذائي

أوضحت خبيرة التغذية العلاجية، أن الهرمونات تؤثر بشكل كبير على كيفية استخدام الجسم للطاقة، مشيرة إلى أن اضطراب هرمونات مثل الأنسولين والكورتيزول قد يؤدي إلى تباطؤ في عملية الأيض، ما يسبب صعوبة في حرق الدهون حتى عند اتباع نظام غذائي صحي، مضيفة أن عندما تكون مستويات الإنسولين مرتفعة بشكل مستمر، فإن الجسم يختزن الدهون بدلاً من حرقها، ما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل غير مرغوب فيه.

الهرمونات والغذاء.. كيف يمكن تحسينها؟

على الرغم من تأثير الهرمونات الكبير على الوزن، فإن تحسين توازن هذه الهرمونات هو أمر ممكن من خلال بعض التعديلات الغذائية ونمط الحياة، وتقول شيماء خفاجي، إنه من الضروري تحسين حساسية الإنسولين عن طريق تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف مثل الخضروات والفواكه، وتجنب الأطعمة المكررة والسكريات التي ترفع مستويات الإنسولين بسرعة.

ونصحت خفاجي بتناول البروتينات الصحية مثل الأسماك والدواجن، فهي تساعد على زيادة مستوى اللبتين، ما يعزز الشعور بالشبع ويساعد في التحكم في الوزن.

نصائح لتنظيم الهرمونات وتحسين الوزن

تقليل التوتر: من أهم العوامل التي تؤثر في توازن الهرمونات هو مستوى التوتر، فارتفاع الكورتيزول بسبب التوتر يمكن أن يؤدي إلى تخزين الدهون، وينصح الخبراء بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل لتحسين التوازن الهرموني.

النوم الجيد: يُعد النوم الكافي من أهم العوامل التي تساعد على تحسين توازن هرمون الغريلين (الذي يزيد الجوع)، فالحفاظ على 7-8 ساعات من النوم العميق يمكن أن يقلل من الشعور بالجوع المفرط.

التمارين الرياضية: يساعد النشاط البدني المنتظم في تنظيم مستويات الأنسولين والكورتيزول، ويعزز من حساسية اللبتين.

تناول وجبات صغيرة ومتوازنة: لتجنب الارتفاع المفاجئ في مستويات الأنسولين، يفضل تناول وجبات صغيرة ومتوازنة تحتوي على كربوهيدرات معقدة وأطعمة غنية بالبروتين.

الهرمونات وفقدان الوزن.. ما هو الرابط؟

أكدت الدراسات الحديثة أن الهرمونات لا تؤثر فقط على زيادة الوزن، بل تلعب دورًا كبيرًا في كيفية فقدانه، فالاختلالات الهرمونية قد تجعل من الصعب على الجسم حرق الدهون حتى عند اتباع حمية غذائية، وأوضحت الدكتورة أخصائية التغذية العلاجية، أن التوازن الهرموني يساهم في زيادة فعالية حرق الدهون، مشيره إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا-3 مثل الأسماك الزيتية يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين ويساعد في فقدان الوزن.