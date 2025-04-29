بعد تحذير «الأرصاد».. وزارة الصحة توجه 11 نصيحة لمواجهة الطقس السيئ

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة لحالة من الاضطرابات الجوية المؤثرة على معظم أنحاء البلاد، والتي تصحبها رياح شديدة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.رياح مثيرة للرمال والأتربة واضطراباتكما تتوقع الأرصاد الجوية، تنشط حركة الرياح على أغلب أنحاء البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما من المتوقع أن يحدث اضطراب في حركة الملاحة البحرية ليلا على خليج السويس والبحر الأحمر، وتصل سرعة الرياح من 50 إلى 70 كيلومترا في الساعة، كما ترتفع الأمواج بين مترين ونصف إلى 4 أمتار.وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنّ من المتوقع أن تشهد حركة الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر اضطرابًا ملحوظًا يستمر نحو 48 ساعة، وذلك خلال الفترة من غد الأربعاء حتى الجمعة المقبل.

الصحة توجه نصائح للمواطنين

وبسبب موجة الطقس السيئ، والعواصف الترابية التي تشهدها البلاد، وجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح للمواطنين حفاظًا على صحتهم، وهي كالتالي:

على المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالمشكلات الصحية مثل مرضى حساسية الصدر، والذين يعانون من ضيق في التنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية، تجنب الخروج من المنزل في ظل العواصف الترابية، إلا في حالات الضرورة.

عند الخروج في حالات الضرورة يجب تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة تجنبا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

تناول الأدوية في مواعيدها وفقا لإرشادات الطبيب.

الجلوس في الأماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق.

شرب كميات من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

الحرص على تناول الأطعمة التي تعمل على رفع المناعة، مثل الأطعمة الغنية بفيتامين C و E.

الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة.

الاهتمام باستخدام الكريمات المرطبة لمنع جفاف وتشققات الجلد.

ضرورة إغلاق نوافذ المنازل جيدا لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف.

الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات.

استخدام المناشف المبللة لسد الفتحات التي يمكن أن يدخل منها الغبار بكثرة.