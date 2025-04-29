الامارات | الكتاب الإماراتي.. حضور بارز بين الرباط والشارقة وأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحجز الكتاب الإماراتي موقعه بين أبرز الإصدارات في معارض الكتاب المحلية والإقليمية مع مشاركة شركة «منصة للتوزيع» في ثلاث فعاليات ثقافية بارزة في كل من الرباط والشارقة وأبوظبي خلال شهري أبريل ومايو 2025، مؤكدة رسالتها في نشر المعرفة وترسيخ الحضور الثقافي الإماراتي في أبرز المحافل الثقافية.

وعبر هذه المشاركات، تواصل المنصة دورها الريادي في الترويج للإنتاج الإبداعي الإماراتي وإيصاله إلى جمهور أوسع من القرّاء والمثقفين من مختلف الثقافات، وذلك من خلال عرض آلاف العناوين التي تعكس ثراءه وتنوُّعه، فاتحةً آفاقاً جديدة للناشرين الإماراتيين، بما يعزّز مكانة الدولة مركزاً ثقافياً متجدداً، ويدعم اقتصادها الإبداعي.

وبين 17 و27 أبريل 2025، تميّز حراك المنصة بمشاركتها في الدورة الـ30 من المعرض الدولي للنشر والكتاب في الرباط الذي يُعد الأبرز على الساحة الأدبية المغربية، وقدمت الشركة للقراء المغاربة بين أروقة المعرض تشكيلة واسعة من إصدارات 96 ناشراً إماراتياً، من خلال عرض 1069 عنواناً، بإجمالي 3762 كتاباً، ما رسّخ التبادل الثقافي المتين بين المغرب والإمارات، خصوصاً مع استضافة المعرض لإمارة الشارقة ضيف شرف لهذا العام، احتفاءً بمكانتها الثقافية والمعرفية المرموقة دولياً، كما تثري المنصة تجربة الصغار وأسرهم من 23 أبريل إلى الرابع من مايو 2025 خلال مهرجان الشارقة القرائي للطفل، أحد أكبر معارض كتب الأطفال في المنطقة، وتعرض الشركة 592 عنواناً من إصدارات 60 ناشراً، بإجمالي 3840 كتاباً.

وفي «أبوظبي للكتاب»، المستمر حتى مايو المقبل تقدم المنصة 641 عنواناً من إصدارات 51 ناشراً، بإجمالي 4086 كتاباً.

ومن خلال مشاركات استراتيجية تؤكد المنصة التزامها الراسخ بتعزيز حضور الكتاب الإماراتي في الأحداث الثقافية الكبرى، ودعم جهود الترويج للثقافة الوطنية، وتوسيع آفاق التعاون مع دور النشر والمؤسسات الثقافية الإقليمية والدولية في سبيل ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً رياديّاً في ميدان صناعة الكتاب والمعرفة.